Famílias luxemburguesas são as mais poupadas da UE

Não há famílias mais poupadas na União Europeia (UE) do que as do Grão-Ducado, revelou ontem o Eurostat a propósito do Dia Mundial da Poupança.

Nos dados referentes a 2017, a taxa de poupança das famílias é de 20% do rendimento disponível no Grão-Ducado, o valor mais alto registado desde 1995. A pior posição pertence ao Chipre, onde a taxa se encontra em valores negativos desde 2013. Ainde de acordo com o Eurostat, Portugal aparece entre os países onde as famílias menos poupam, com uma taxa de 4,7%.

O estudo do Eurostat engloba apenas 19 dos 28 Estados-membros da UE devido à falta de dados atualizados por parte de Bulgária, Croácia, Grécia, Eslováquia, Irlanda, Malta, Roménia, Polónia e Reino Unido.

Rádio Latina

