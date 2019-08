Quanto mais longe se vive da capital maior é o gasto.

Famílias gastam 1.780 euros por ano em combustível

Carros, aquecimento e transportes públicos. Feitas as contas, o gasto médio das famílias com combustível ronda os 1.780 euros por ano, segundo dados recolhidos pelo Instituto Nacional de Estatística (STATEC) em 2017.

O inquérito sobre o orçamento dos agregados revela que a despesa média anual com combustível para o transporte individual ronda os 1.260 euros. No que toca ao gasóleo de aquecimento, as famílias desembolsam, em média, 420 euros por ano. Nos transportes públicos o gasto é de cerca de 100 euros por ano.

Quanto mais longe se vive da capital, maior é o gasto com combustível. Em média, os agregados que vivem no cantão de Wiltz e que têm pelo menos uma viatura despendem cerca de 1.675 euros em combustível para o transporte individual, ao passo que os moradores da cidade do Luxemburgo gastam 985.