Famílias estão a pagar o dobro da fatura da energia, alerta União dos Consumidores

Henrique DE BURGO Preços do gás natural e dos combustíveis aumentaram mais de 60% no espaço de um ano. ULC propõe intervenção estatal para conter o fenómeno que está a afetar sobretudo as famílias mais carenciadas.

A União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) pede esta quinta-feira ao Governo que ponha um travão nos aumentos dos preços da energia no país, propondo um congelamento neste aumento, tal como já acontece noutros outros países da União Europeia.

No comunicado, os responsáveis referem que muitas famílias têm recebido as contas anuais com aumentos drásticos de preços. Nalguns casos, a fatura chega a ser o dobro do habitual, alerta o organismo.



Com esta aumento sem precedentes a afetar sobretudo as famílias com baixos rendimentos, o organismo pede assim a intervenção urgente do Governo na matéria, com a reintrodução também de subsídios especiais à energia para os agregados mais carenciados.

Os preços ao consumidor do gás natural aumentaram em média 61% entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021, e os preços dos combustíveis 64% no mesmo período.

Em alternativa, a ULC propõe um preço único para o gás natural, imposto por lei, como forma de permitir que as famílias sem recursos financeiros possam manter algum conforto no inverno.

