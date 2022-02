De acordo com o Banco Central, a riqueza familiar no Luxemburgo duplicou na década. Principal país de investimento dos luxemburgueses são os Estados Unidos.

Famílias do Luxemburgo quase duplicam riqueza em dez anos

Que o Luxemburgo é um dos países mais ricos do mundo, não é novidade, mas essa riqueza continua a aumentar. Segundo os cálculos do Banco Central do Luxemburgo, nos últimos dez anos, a riqueza das famílias no país quase duplicou, atingindo 110 mil milhões de euros no final de 2020.

Tendo em conta o crescimento da população, a média de riqueza bruta por família aumentou de 122.733 euros, em 2010, para 194.015 euros, em 2020, indica o Banco Central.

Durante o período analisado, as famílias colocaram 19,4 mil milhões de euros das suas poupanças em depósitos transferíveis e 4,3 mil milhões de euros em depósitos não transferíveis (por exemplo, depósitos a prazo e contas poupança-reforma).

Os ativos financeiros (que incluem todos os investimentos possíveis) ascendiam a 33,9 mil milhões de euros no final de 2020, ou seja, 30,8% da riqueza financeira das famílias no Luxemburgo (os 110 mil milhões referidos acima). Os investimentos efetuados indiretamente, através de intermediários financeiros, aumentaram significativamente e atingiram 22,9% da riqueza financeira total também no fim desse ano.

Os títulos detidos através de fundos de investimento e seguradoras de vida representavam, respetivamente, 13,6 mil milhões de euros e 11,5 mil milhões de euros.

Aversão ao risco

A análise revela um perfil de investimento com um grau bastante elevado de aversão ao risco. "Esta evolução, que ocorreu apesar de um contexto de queda das taxas de juro de curto prazo, ilustra a baixa apetência pelo risco das famílias luxemburguesas, mas também a incerteza gerada pela crise financeira e, mais recentemente, pela crise ligada à pandemia". escreve o Banco Central do Luxemburgo na sua análise, citado pela versão francesa do Wort.

A maioria dos investidores luxemburgueses prefere deixar as suas poupanças em depósitos bancários, "no entanto, as taxas de juros excecionalmente baixas dos últimos anos levaram a um aumento na participação dos ativos de risco", observa o Banco Central. Esta procura de rentabilidade traduziu-se, nomeadamente, no aumento da quota de ações, fundos não monetários (principalmente fundos de ações) e contratos de seguro de vida.

No final de 2020, a carteira de títulos das famílias luxemburguesas ascendia a 13,3 mil milhões de euros (obrigações), 14,7 mil milhões de euros (ações) e 5,9 mil milhões de euros (acções de fundos estrangeiros).

No final de 2020, as famílias contribuíram com 2,5 mil milhões de euros para o financiamento da economia nacional e 12,2 mil milhões de euros para o financiamento da economia da zona euro. A nível mundial, os principais países de destino dos investimentos foram Estados Unidos, França e Alemanha, com investimentos de títulos no valor de 5,9 mil milhões, 4,1 e 2,6, respetivamente.

