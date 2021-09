O Statec divulgou os dados relativos aos meses de julho e agosto e os números mantém-se estáveis, com ligeiras variações em relação ao ano passado.

Falências

Luxemburgo. 180 empresas faliram durante os meses de verão

Ana Patrícia CARDOSO

De acordo com o Statec, nos meses de julho e agosto, 180 empresas abriram falência no Grão-Ducado e houve 70 insolvências.

Durante o mês de julho de 2021, os tribunais do Luxemburgo ditaram 117 falências, um ligeira descida em relação ao mesmo mês de 2020, em que se registaram 132 falências.

Neste período, as áreas mais afetadas foram as holdings e fundos de investimento (34), comércio (21), imobiliário (12) e construção (10). No mesmo mês, registaram-se 70 insolvências, o que também representa uma redução quando comparado com o período homólogo do ano passado, em que se confirmaram 117.

É de notar que os tribunais do Luxemburgo não pronunciar quaisquer liquidações em Agosto.

Em Agosto de 2021, foram pronunciadas 63 falências, um aumento em relação às 56 falências de agosto de 2020. Note-se que os tribunais do Luxemburgo não declararam insolvências neste mês. Em agosto, os principais setores afetados foram o comércio (14) e às sociedades holding e fundos de investimento (12 falências).





