Falências estáveis em 2020. Construção foi o setor que mais empregos perdeu

Diana ALVES Ao contrário do que se pensava, o número de falências manteve-se estável durante o ano da pandemia. Mesmo assim, centenas de pessoas ficaram sem trabalho e o setor da construção foi aquele que mais empregos perdeu.

Segundo dados do Ministério da Justiça e do Instituto Nacional de Estatística luxemburguês (Statec), divulgados esta segunda-feira, os tribunais declararam 1.206 insolvências no ano passado, um número muito próximo dos registados em 2019 (1.239) e em 2018 (1.168).

Os encerramentos de empresas em 2020 equivaleram, assim, a uma perda de 2.032 postos de trabalho (contra 2.178 em 2019 e 2.085 em 2018), com os setores da construção (31%), serviços não financeiros (23%) e Horeca (19%) a surgirem como os mais afetados. A seguir a estes, aparecem os ramos do comércio (17%), da indústria (9%) e dos serviços financeiros (2%).

Quanto a dados mensais, no último mês do ano passado 72 empresas abriram falência, menos até do que em novembro de 2020, quando os tribunais declararam 118 insolvências.

Apesar dos números não darem conta de um aumento significativo das falências, o Statec diz antecipar uma subida do número de insolvências nos próximos meses.



Apesar dos números menos animadores para o setor da construção, este é ao mesmo tempo uma área onde continua a haver falta de mão-de-obra no país.

