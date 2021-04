Número de liquidações continua a progredir desde 2020.

Falências continuam estáveis em março. Liquidações com aumento considerável

Houve 116 empresas que não resistiram à crise em março, tendo sido forçadas a fechar portas definitivamente. Já o numero de liquidações foi de 183 no mês passado, segundo o relatório do Ministério da Justiça publicado esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (Statec).

As 116 falências do mês passado, decretadas pelos tribunais de comércio das comarcas de Diekirch e da cidade do Luxemburgo, são superiores às do mesmo mês de 2020, em que se registaram pouco mais de metade, 65 falências.

Apesar disso, o Statec não considera este um aumento significativo, já que em 2019 tinha havido 139 falências no mesmo mês, mais do período homólogo de 2020. Mas alerta que, devido à situação particular ligada à covid-19, é de esperar um aumento de empresas que têm de encerrar por não conseguir pagar as dívidas.

Em contraste, o número de liquidações continua a progredir desde 2020. Houve 183 liquidações no mês passado, quando no mesmo mês de 2020 eram 'apenas' 53. Contrariamente às falências, a liquidação de uma empresa não não está relacionada com incumprimento de dívidas por parte dos empresários. Esta ocorre geralmente a pedido de um associado e/ou acionista da empresa, ou a pedido do Ministério Público devido a falhas graves à lei que rege as atividades comerciais.



