O número de falências registou um ligeiro aumento no primeiro semestre de 2021.

Falências

136 empresas faliram no mês de junho

Henrique DE BURGO O número de falências registou um ligeiro aumento no primeiro semestre de 2021.

Segundo os últimos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec), no passado mês de junho houve 136 falências e 98 insolvências.

Fazendo as contas do primeiro semestre de 2021, houve 647 falências, ou seja, mais 8% quando comparado com a média de 599 falências registadas no primeiro semestre dos dois anos anteriores à pandemia (2018 e 2019).

As empresas mais afetadas pelas falências, processo relacionado com o incumprimento de dívidas por parte dos empresários, são as holdings e fundos de investimento (27%). As firmas de comércio (21%), das atividades especializadas, científicas e técnicas (12%) e do setor da construção (10%) foram também das mais afetadas.

Quanto ao processo de liquidação, que ocorre a pedido de um sócio ou acionista da empresa, ou a pedido do Ministério Público devido a falhas graves à lei, os tribunais decretaram 98 insolvências em junho. Já neste primeiro semestre houve 622 liquidações.

Comparando com a média de 2018 e 2019 (346), o aumento foi exponencial: 80%. Também aqui, as holdings e fundos de investimento foram as mais afetadas.

