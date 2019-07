O número de falências no setor está em alta.

Falência de duas empresas de construção em Pétange

Em vésperas de mais um período de férias coletivas, duas empresas do setor da construção civil faliram.

A “Mir Bauen” e a “My Construct”, ambas com a mesma sede em Pétange e pertencentes ao mesmo empresário, no caso um português, fecharam portas.

A falência das duas empresas foi decretada pelo Tribunal do Comércio na sexta-feira da semana passada, revela hoje, em comunicado, a central sindical OGBL.

De acordo com a mesma fonte, estas falências arrastam “cerca de 30 trabalhadores para o desemprego”.

No mesmo comunicado, a OGBL afirma que “está a apoiar os trabalhadores nos procedimentos administrativos para que possam receber as indemnizações a que têm direito”.

Nos primeiros seis meses de 2019 registaram-se 628 falências, no Luxemburgo, segundo o balanço da empresa de gestão de crédito Creditreform.

O setor da construção civil foi o terceiro mais afetado, com 67 insolvências, entre janeiro e junho. Trata-se de um número bastante elevado, tendo em conta que nos 12 meses de 2018 foram decretadas 49 falências no setor.

O setor dos serviços foi o que registou o maior número de falências no primeiro semestre deste ano, com 432 insolvências decretadas, seguido da área do comércio, com 128.