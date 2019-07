A multa é a maior imposta por violação da vida privada dos consumidores.

Facebook multado em 4,48 mil milhões de euros por controlo de dados

A multa é a maior imposta por violação da vida privada dos consumidores.

O regulador norte-americano impôs uma multa recorde de cinco mil milhões de dólares ao Facebook por ter "enganado" os utilizadores da rede social sobre a sua capacidade de controlar a confidencialidade dos dados pessoais.

A multa, equivalente a 4,48 mil milhões de euros, é a maior imposta por violação da vida privada dos consumidores, segundo um comunicado publicado pelo regulador (Federal Trade Commission, FTC).

As autoridades impuseram também a criação de um comité independente sobre a proteção da vida privada, "suprimindo o controlo absoluto do líder do Facebook, Mark Zuckerberg, sobre as decisões que afetam a confidencialidade dos utilizadores", precisou o regulador.

"Os membros do comité de proteção da vida privada devem ser independentes e serão nomeados por um comité de nomeação independente", acrescentou.

Em comunicado, o Facebook reagiu indicando que o acordo com as autoridades que levou a esta sanção implica "uma mudança fundamental" na sua forma de trabalhar.

"O tipo de responsabilidade exigido pelo acordo vai mais longe do que a lei norte-americana e esperamos que seja um modelo para todo o setor", afirmou.

A rede social comprometeu-se a acrescentar funcionalidades que permitem aos utilizadores controlar melhor a sua privacidade em todos os níveis da plataforma e fornecer relatórios regulares sobre os riscos, os problemas e soluções aplicadas para assegurar a confidencialidade das informações.

As autoridades investigavam há mais de um ano o papel do Facebook num escândalo que envolvia a empresa britânica Cambridge Analytica, que trabalhou para a campanha eleitoral de Donald Trump em 2016 e desviou dados pessoais de milhões de utilizadores em todo o mundo.

No mesmo dia, o Facebook anunciou uma descida de 50% dos seus lucros no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, para os 2,3 mil milhões de euros. A responsabilidade por esta descida foi atribuída à multa recorde de 4,5 mil milhões de euros.

A empresa da rede social homónima já tinha constituído uma provisão de 2,7 mil milhões de euros à espera desta multa, anunciando que o montante total poderia atingir os 4,5 mil milhões.



Redação com Lusa