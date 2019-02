O ministro da Economia, Étienne Schneider, apresentou hoje "um projeto inovador" para a chamada revolução industrial 4.0. Batizado "Factory of the Future" (Fábrica do Futuro), o sistema permite digitalizar integralmente as encomendas de uma das maiores empresas mundiais, tendo contado com um contributo de 3,4 milhões de euros do Estado luxemburguês.

"Fábrica do Futuro" custou três milhões de euros ao Luxemburgo e já é realidade

Segundo o comunicado do Governo, o sistema, implementado na empresa Husky Injection Molding, com sede em Dudelange, "permite a digitalização completa do processo, do pedido de orçamento do cliente até à entrega do produto industrial acabado".



A empresa canadiana, presente no Luxemburgo desde 1984, é especialista na conceção e fabrico de máquinas de moldes de plástico por injeção, sendo líder mundial na produção de máquinas para produzir garrafas de bebidas em PET (Politereftalato de etileno, um termoplástico). O processo digital implementado pela empresa custou 11 milhões de euros, tendo o Ministério da Economia do Grão-Ducado subsidiado parte da pesquisa necessária, com um apoio de 3,4 milhões de euros. O projeto foi realizado em colaboração com a Siemens, "que instalou no Luxemburgo" "competências humanas e técnicas especializadas na digitalização dos processos industriais", de acordo com o comunicado.

Segundo a nota divulgada à imprensa, o projeto "Fábrica do Futuro" vai permitir à empresa "reduzir os seus custos de produção", dando resposta "a necessidades cada vez mais complexas".



"Este projeto é uma ilustração concreta da nossa estratégia de inovação digital no domínio prioritário da indústria 4.0", disse o ministro da Economia e vice-primeiro-ministro, citado no comunicado. Para Étienne Schneider, "enquanto projeto precursor", a "fábrica do futuro" integra-se na "política de desenvolvimento económico sustentável" prevista no plano Rifkin.



Na nota divulgada à imprensa pelo Governo, não faltam os agradecimentos da empresa canadiana pelo apoio financeiro do Luxemburgo e "pela sua atitude previdente". "O Luxemburgo reconheceu as necessidades em plena mutação da indústria e apoia as empresas nesta grande transição. Isto reforça a nossa convicção de que o Luxemburgo é um local de eleição para as empresas", disse John Galt, presidente da Husky Injection Molding, citado na nota.

A empresa emprega sete mil pessoas em todo o mundo, incluindo 918 no Luxemburgo, tendo fábricas no Canadá, Estados Unidos, Áustria, China, República Checa, Índia, Grão-Ducado e Suíça, e fornecendo produtos numa centena de países.