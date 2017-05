Exportações portuguesas sobem 2,9% no primeiro trimestre deste ano

As relações comerciais entre Portugal e o Luxemburgo têm crescido nos últimos anos, com as exportações a subirem 2,9% e as importações 8,8% no primeiro trimestre deste ano em relação ao período homólogo de 2016.

Segundo dados compilados pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), apesar de as importações crescerem a um ritmo superior às exportações, Portugal mantém um saldo comercial positivo de 33,7 milhões de euros no período em análise.

O Luxemburgo, que o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa visita entre terça e quinta-feira, é atualmente o 41.º país de destino das exportações portuguesas, representando apenas 0,25% do total, e o 50.º fornecedor a Portugal.

As exportações de bens para o Luxemburgo subiram 71,2% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o período homólogo do ano passado, e as importações 8%, enquanto as vendas de serviços caíram 10,1 por cento e as aquisições cresceram 8,9 por cento.

Segundo a mesma fonte, que compilou dados do Instituto Nacional de Estatística e do Banco de Portugal, entre os produtos mais exportados para o Luxemburgo estão os bens alimentares, máquinas e aparelhos e bens agrícolas, enquanto os mais importados são máquinas e aparelhos, químicos e metais comuns.

O turismo é outro setor em crescendo. Segundo o Banco de Portugal, as receitas do Turismo do Luxemburgo foram de 36,9 milhões de euros no primeiro trimestre de 2017, um crescimento de 19,1% em relação período homólogo de 2016 e representa 1,7% do total das receitas do setor.

No ano passado, as receitas do Turismo do Luxemburgo em Portugal foram de 161,7 milhões de euros, 1,3 por cento do total.

Quanto ao investimento, a tendência é de queda, de acordo com os dados oficiais. O investimento direto português no Luxemburgo foi de 28,9 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, uma queda de quase 90 por cento em relação ao mesmo período do ano passado.

Em sentido inverso, o Luxemburgo investiu em Portugal 1,143 mil milhões de euros no mesmo período, mais 34,5% em relação ao período homólogo de 2016.

De acordo com dados oficiais luxemburgueses, o Produto Interno Bruto do Luxemburgo foi de 54,56 mil milhões de euros em 2016, quando a economia teve um crescimento de 3,5 por cento.

A dívida pública do Luxemburgo (9,5% é a mais baixa da União Europeia (UE), a inflação é de – 0,1% e a taxa de desemprego 6,7%.

Marcelo Rebelo de Sousa realiza na terça e na quarta-feira uma visita de Estado ao Luxemburgo, com uma intensa agenda política e cultural.

Na quinta-feira, já em visita privada, o Presidente reserva o dia para contactos com a comunidades portuguesa e participa na 50.ª peregrinação a Nossa Senhora de Fátima, em Wiltz, a cerca de 65 quilómetros da capital luxemburguesa.

Segundo dados oficiais, residem no Luxemburgo cerca de 100 mil portugueses, que representam 16,4% da população daquele país.

