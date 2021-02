Pequenos investidores organizaram-se e provocaram fortes perdas em grandes fundos de investimento ao virarem o jogo de apostas na queda em bolsa da empresa GameStop.

Exército das redes sociais faz tremer bolsa de Nova Iorque

É um verdadeiro conflito, uma batalha épica entre David e Golias nos tempos da internet e da especulação financeira. Um grupo de pequenos investidores que participa numa plataforma com o sugestivo nome de Robinhood decidiu declarar guerra aos fundos de investimento que há muito controlam a bolsa de Nova Iorque também através das capitalizações da aposta em empresas em queda.

Foi o que aconteceu com a GameStop, uma empresa de retalho na área da tecnologia e dos videojogos, que planeia fechar 450 lojas este ano e cujas ações, que em abril de 2020 valiam apenas cerca de 3 dólares, e que agora dispararam para valor impensáveis.

No início do mês de janeiro, uma ação na GameStop valia perto de 17 dólares e no dia 12 de janeiro perto de 20. No entanto, entre os dia 13 e 25 de janeiro o seu valor passou de cerca 31 dólares para mais de 75. Já na quarta-feira da semana passada as ações chegaram a valer mais de 372 dólares e na quinta-feira superaram o valor de 469 dólares.

Com um cenário muito complicado para uma empresa que estava em queda, o investimento em ações na GameStop era pouco atrativo. Por isso, o exército de rebeldes investidores organizou-se e decidiu começar a adquirir ações da GameStop em massa e com isso prejudicar os fundos de investimento que apostavam na queda das ações da empresa.

Até ao momento, as perdas estimadas do fundo de cobertura das acções da GameStop já ultrapassaram os 70,87 mil milhões de dólares e fizeram tremer a bolsa de Nova Iorque.

De tal forma que a Robinhood que suspendeu momentaneamente a compra de ações da GameStop, assim como de outras empresas, como a AMC ou a Blackberry, só permite agora a compra limitada de ações.

A decisão foi criticada pelos pequenos investidores do Reddit, com um deles a avançar com uma ação legal contra a empresa liderada por Vlad Tenev, e até por Alexandria Ocasio-Cortez, congressista democrata do Estado de Nova Iorque na Câmara dos Representantes, e Ted Cruz, senador republicano do Estado do Texas por ser um tratamento diferenciado entre pequenos e grandes investidores.

Criança de 10 anos ganha 3200 dólares

No meio desta batalha insólita, um menino de 10 anos ganhou 3200 dólares com a venda de 10 ações da GameStop. Em 2019, Nina Carr ofereceu ao seu filho 10 ações da empresa como prenda. Jaydyn Carr, de 10 anos, aproveitou para vender os títulos que tinham custado 60 dólares. A mãe respondeu à CNN que o fazia porque o menor gostava desta rede de lojas e passava ali muito tempo.

10-year-old Jaydyn Carr got $6 GameStop shares from his mom for Kwanzaa two years ago and he sold them for a little under $3,200 Wednesday morning. https://t.co/Z7AuQLiZRv pic.twitter.com/g06LwewFEu — Misyrlena Egkolfopoulou (@misyrlena) January 31, 2021





