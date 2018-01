O Luxemburgo registou a segunda maior subida da dívida pública, entre os países da União Europeia (UE), no terceiro trimestre de 2017 face ao mesmo período de 2016.

De acordo com os dados do Eurostat, a dívida pública cresceu 1,7 pontos percentuais, para 23,4% do Produto Interno Bruto (PIB). Ainda assim, apesar do aumento, a dívida pública do Grão-Ducado é a segunda mais baixa do conjunto dos 28. Só a Estónia tem uma dívida mais baixa, correspondendo a 8,9% do PIB.

Em termos absolutos, a dívida luxmeburguesa ascende a 12,7 mil milhões de euros.

Já Portugal, apesar de ter visto a dívida descer dois pontos percentuais no período analisado mantém-se como o país da União Europeia com a terceira maior dívida: de 130,8% do PIB.

Em termos de excedente orçamental, o Luxemburgo tem o terceiro maior superávite da União Europeia. O Grão-Ducado registou um excedente de 2,4% entre julho e setembro de 2017, sendo apenas superado por Malta e pela Alemanha.