O Luxemburgo e Portugal fazem parte dos 12 Estados-membros da União Europeia com taxas de inflação negativas previstas para o mês de agosto, segundo o boletim do Eurostat.

Eurostat. Luxemburgo e Portugal com inflação em terreno negativo em agosto

Os dois países registam uma taxa de -0,2%. Na zona euro a inflação deverá ser também de -0,2% em agosto, uma queda acentuada após os 0,4% registados no mês anterior, segundo a estimativa rápida divulgada esta terça-feira pelo gabinete de estatísticas europeu (Eurostat).

O gabinete de estatísticas considera que os principais componentes da inflação da zona euro, como alimentos, álcool e tabaco, deverão assinalar a maior taxa anual no mês em análise, fixando-se em 1,7% quando em julho era de 2%, seguindo-se os serviços, com 0,7% a partir dos 0,9% do mês anterior, e os bens industriais não energéticos (-0,1%) e energia (-7,8%).



