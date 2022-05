O valor reflete um aumento face ao mês de março e uma diferença significativa quando comparado com abril de 2021, altura em que a inflação era de 3,3%.

Inflação

Eurostat estima que inflação no Luxemburgo tenha atingido os 9% em abril

Ana TOMÁS A inflação continua a subir no Grão-Ducado, com o valor estimado pelo gabinete de estatísticas europeu a refletir um aumento face ao mês de março e uma diferença significativa quando comparado com abril de 2021, quando o país registava, segundo o organismo, uma inflação de 3,3%.

A inflação no Luxemburgo deverá ter-se situado nos 9%, em abril, segundo as estimativas do Eurostat, apresentadas no final da última semana. O valor revela uma subida face ao mês anterior e ao período homólogo (abril de 2021), quando o Grão-Ducado registava uma inflação de 3,3%.

O gabinete de estatísticas europeu já tinha apontado uma inflação de 7,9% em março para o Luxemburgo, acima da avançada pela última análise conjuntural do Statec, que apontava uma inflação de 6,1% no mesmo mês.

Bélgica pior e França melhor

A análise do Eurostat mostra que, no que respeita aos países vizinhos do Luxemburgo, a taxa de inflação estimada em abril, para a Bélgica, é de 9,3%, o mesmo que em março, enquanto em França foi estimada em 5,4%, em abril, ligeiramente acima dos 5,1% em março.

Nas prateleiras dos supermercados franceses o aumento dos preços já é bem visível Nas prateleiras dos supermercados franceses, os voluntários da associação de consumidores Familles Rurales verificam metodicamente os preços dos produtos e a inflação de muitos deles já é bem visível.

Já a Alemanha passou de uma taxa de inflação de 7,6%, em março, para uma taxa estimada de 7,8%, em abril, segundo os cálculos do gabinete de estatísticas europeu.

Portugal com inflação menor mas maior subida face a março

Comparativamente com o Luxemburgo, a taxa de inflação em Portugal será menor, com o Eurostat a estimar um valor de 7,4%, em abril.

Contudo, a subida face a março é superior à do Grão-Ducado, segundo as estimativas do organismo europeu, que apontava para esse mês uma taxa de inflação de 5,5% em Portugal.

Governo revê em baixa previsões de crescimento económico para o Luxemburgo devido à guerra na Ucrânia O Ministério das Finanças apresentou ontem, aos deputados, as linhas gerais do Programa de Estabilidade e Crescimento 2022, que mostra o impacto do travão que o conflito na Ucrânia vai trazer à recuperação económica do país nos próximos tempos.

De acordo com o Eurostat, a taxa de inflação subiu em abril para os 7,5% na zona euro, face aos 7,4% de março, e aos 1,6% do mesmo mês de 2021, segundo uma estimativa rápida do Eurostat.

Segundo o serviço estatístico europeu, a inflação subiu impulsionada pelo preço dos combustíveis, que tiveram um aumento homólogo de 38%.

A taxa de inflação na zona euro e na UE tem vindo a acelerar desde junho de 2021 e a atingir valores recorde desde novembro.

