A Gazprom anunciou esta quarta-feira que tinha "totalmente" suspenso o fornecimento de gás para a Europa através do Nord Stream.

Economia 3 min.

Energia

Europa fica três dias sem o gás russo

Três dias sem gás russo: os europeus estão de novo em alerta depois dos fornecimentos através do gasoduto Nord Stream terem sido interrompidos entre quarta e sexta-feira, para trabalhos de manutenção, numa altura em que se assiste a novo aumento dos preços da energia.

A interrupção, anunciada este verão pelo gigante russo do gás Gazprom, está ligada ao trabalho "necessário" numa estação de compressão na Rússia no gasoduto, que liga os campos de gás siberianos diretamente ao norte da Alemanha, de onde o gás é depois exportado para outros países europeus. O fluxo de gás caiu efetivamente para zero nas primeiras horas da manhã de quarta-feira, de acordo com dados publicados online pela rede europeia de transporte de gás Entsog e pelo site do Nord Stream.

A Gazprom anunciou hoje que tinha "totalmente" suspenso o fornecimento de gás para a Europa através do Nord Stream. O trabalho "planeado numa estação de compressão de gás já começou", disse o grupo russo numa declaração publicada na sua conta no Telegram.

Este trabalho de manutenção, programado até sábado, deve ser realizado "a cada 1.000 horas", segundo a Gazprom, proprietária do gasoduto, tinha assegurado anteriormente. Mas no contexto da guerra na Ucrânia, a energia está no centro das tensões entre Moscovo e o Ocidente, que acusa regularmente a Rússia de utilizar gás "como arma".

A Gazprom reduziu as quantidades entregues pela Nord Stream em 80% nos últimos meses. Para o chefe da agência da rede alemã, Klaus Müller, o trabalho que está a começar é "tecnicamente incompreensível". A experiência mostra que a Rússia "toma uma decisão política após cada chamada 'manutenção'", observou.

Preços disparam

Além dos receios de escassez de energia no próximo inverno - como resultado da redução do fornecimento de gás - houve um novo salto nos preços da eletricidade, que atingiram máximos recordes nos últimos dias, ameaçando fazer escalar as contas dos consumidores europeus.

Questionado sobre o reinício dos fluxos após o intervalo de três dias, o porta-voz do governo russo Dmitry Peskov observou que as capitais ocidentais "impuseram sanções contra a Rússia, que não permitem trabalhos normais de manutenção e reparação".

As declarações são pouco tranquilizadoras à luz de acontecimentos recentes: em julho, a Gazprom já tinha realizado dez dias de trabalho de manutenção no Nord Stream. A empresa reabriu a torneira do gás no final deste trabalho, mas reduziu um pouco mais as quantidades entregues, que atualmente se situam em 20% da capacidade normal do gasoduto.

Segundo Moscovo, isto deveu-se a uma turbina desaparecida que não pôde ser enviada de volta para a Rússia devido às sanções. A Alemanha, onde a turbina está localizada, afirma que é Moscovo que está a bloquear o regresso deste componente-chave.

Antes da invasão russa da Ucrânia, a Nord Stream transportava cerca de um terço dos 153 mil milhões de metros cúbicos de gás que a UE compra anualmente.

Scholz diz que esforços da Alemanha começam a dar frutos

Em Lubmin, o porto do Mar Báltico onde termina o gasoduto, também há incerteza: "Em julho, foi uma operação de manutenção regular que tinha sido planeada há muito tempo, desta vez não foi planeada e não sabemos o que está por detrás desta operação", disse à AFP um funcionário da Gascade, a empresa que transporta o gás entregue pela Nord Stream através da Alemanha.

Confrontada com o risco de uma grande crise energética neste inverno, a maior economia europeia tem lutado há vários meses para encontrar alternativas ao gás russo, do qual é particularmente dependente, e para reduzir o seu consumo.

Estes esforços começam a dar frutos, segundo o chanceler Olaf Scholz, que disse que a Alemanha está agora "numa posição muito melhor" para enfrentar os próximos meses.

O objetivo de armazenamento de gás de Berlim de 85% deverá ser atingido "até ao início de setembro", segundo o governo. Ao mesmo tempo, a indústria alemã, que é particularmente intensiva em energia, consumiu em julho menos 21,3% de gás do que a média para os mesmos meses entre 2018 e 2021.

