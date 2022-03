Os líderes vão discutir nos próximos dois dias saídas da crise energética: baixar os preços e escapar da dependência da Rússia. A Comissão Europeia propôs que os países encham os depósitos de gás urgentemente. A compra conjunta de gás nos mercados internacionais é uma das ideias para baixar os preços, bem como criar ajudas de Estado aos mais vulneráveis.

Economia 3 min.

Crise na energia

Europa. Compra conjunta de gás e armazenamento até 80% a 1 de novembro

Telma MIGUEL Os líderes vão discutir nos próximos dois dias saídas da crise energética: baixar os preços e escapar da dependência da Rússia. A Comissão Europeia propôs que os países encham os depósitos de gás urgentemente. A compra conjunta de gás nos mercados internacionais é uma das ideias para baixar os preços, bem como criar ajudas de Estado aos mais vulneráveis.

A Comissão Europeia propôs esta quarta-feira a criação de uma “task force” que irá negociar a compra conjunta de gás, gás natural liquefeito (LNG) e possivelmente hidrogénio, a outros exportadores que não a Rússia, para garantir um abastecimento de stock seguro para o próximo inverno. A inspiração da compra conjunta vem da experiência da aquisição das vacinas: comprando como um mercado de 450 milhões de consumidores é possível negociar volumes maiores e baixar os preços.

É esta ideia que a Comissão propõe aos líderes europeus que esta quinta e sexta-feira estarão reunidos em Bruxelas e irão confrontar-se com a crise aguda da energia que a guerra na Ucrânia veio ainda piorar. Mas como disse um responsável europeu, não é garantido que os exportadores de gás queiram negociar com a UE preços mais baixos, mas “vale muito a pena tentar”.

Infraestruturas críticas

A Comissão já tinha proposto uma série de medidas no documento Repower EU, que foi discutido na reunião de líderes em Versalhes, e nestes próximos dias há estes dados a acrescentar. Além da compra conjunta assegurada pela "task force", está estabelecido um abastecimento nos depósitos subterrâneos de gás europeus - nos 20 países que os têm – de um mínimo de 80% até 1 de novembro. Um responsável da Comissão salientou que garantir que os stocks estão já em depósito antes do inverno começar é também “uma política de segurança”.

Reunião dos parceiros sociais sobre energia sem acordo. Bettel fala em "situação sombria" Após várias horas de conversação, os três campos partiram sem anunciar qualquer acordo. As negociações "mal começaram" esta terça-feira, segundo o Primeiro-Ministro, "começarão realmente na quarta-feira".

Por outro lado, as infraestruturas de armazenamento de gás vão ser consideradas “infraestruturas críticas” e vai haver certificações técnicas - a primeira em agosto – para garantir que o abastecimento vai atingir o nível necessário.

Uma proposta anterior da Comissão previa que fosse 90% das reservas a 1 de outubro, mas dadas as dificuldades de encontrar fornecedores no mercado, e de esta regulamentação só entrar em vigor dentro de cerca de três meses, levou a Comissão a propor uma meta menos ambiciosa para o ano corrente.

Gazprom deixou os silos secar de propósito

Na União Europeia, a Gazprom – a companhia estatal russa – tem silos subterrâneos de armazenamento do seu gás na Áustria, Alemanha, Países Baixos e República Checa. Mas uma prova de que a Rússia, o maior fornecedor de combustíveis fósseis para a Europa, já estava a manipular os preços (causando os picos invulgares de valor da energia no outono) e a chantagear a UE - de acordo com um representante oficial da Comissão - é que nestes silos o abastecimento no início do outono de 2021 “estava muitíssimo abaixo dos níveis dos anos anteriores”. Nos outros, não havia diferenças a assinalar.

Quanto ao alívio dos preços no consumidor há várias propostas apresentadas que os líderes terão que decidir no Conselho Europeu desta semana, onde estará presente o presidente americano. Joe Biden tem também contribuído nos esforços da UE diversificar os seus fornecedores de petróleo e gás. E que, segundo uma declaração recente de fonte oficial da Casa Branca, “irá anunciar uma ação conjunta para fortalecer a segurança energética europeia e reduzir a dependência do gás da Rússia”.

A comunicação que a Comissão Europeia apresentou hoje foi, segundo foi dito aos jornalistas, feita com vários contributos, incluindo do setor académico.

A Agência Internacional de Energia (IEA), a autoridade energética mundial, tem também produzido recomendações dirigidas especificamente aos líderes europeus. Incluindo propostas para os consumidores, tais como reduzir o aquecimento doméstico pelo menos em 1ºC para reduzir o consumo de gás. Ou para diminuir a importação de barris de petróleo, reduzir a velocidade nas autoestradas em 10km hora, continuar o teletrabalho, tornar os transportes públicos mais baratos e criar os “domingos sem carros”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.