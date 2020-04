Após maratona de 16 horas o desacordo entre o norte e o sul continua. Economistas europeus pedem a Merkel que tome as rédeas.

Eurogrupo volta a falhar acordo para combater a crise

Os ministros das Finanças da zona euro não chegaram ainda a acordo sobre um pacote de recuperação da crise económica provocada pelo covid-19. Após uma maratona em teleconferência, o português Mário Centeno - o atual presidente do grupo dos 19 países da zona euro - escreveu esta manhã no Twitter: “Depois de 16 horas de discussão estamos perto de um acordo. Mas ainda não chegámos lá”.



O que está em causa? "Coronabonds" e nada de condições

A reunião do Eurogrupo deveria ter sido seguida por uma conferência de imprensa às 20 horas de ontem, que foi adiada para esta manhã e finalmente cancelada. Amanhã as discussões dos ministros das Finanças serão retomadas. O que está em causa? Segundo os diários Politico e Euractiv, que citam fontes diplomáticas, as divisões entre as duas fações - de países liderados pela Holanda e países liderados pela Itália (em que se inclui o Luxemburgo e Portugal) continuaram ontem a todo o vapor. O ministro das Finanças holandês (apoiado pela Áustria e Finlândia) pretende que os empréstimos feitos aos países tenham condições associadas e a ideia das "coronabonds" (títulos de dívida mútua emitidos pelo conjunto dos países europeus) defendida pelo grupo de países do sul continua a estar na mesa. E a ser recusada pelo grupo do norte.

Recorde-se que o primeiro ministro português apelidou de “repugnantes” as declarações do ministro das Finanças holandês, Wopke Hoekstra, no passado dia 26 de março, na sequência de um Conselho Europeu, quando o político holandês defendeu que a falta de liquidez de Espanha para fazer face à crise económica provocada pela pandemia deveria ser investigada.

Segundo o Politico, uma das grandes divisões da reunião de ontem tem que ver com a utilização de fundos do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), segundo o qual cada país poderia retirar a crédito até 2% do seu Produto Interno Bruto (PIB). Os “países do norte” pretendem que haja condições associadas a esta linha de crédito, como o serem direcionados para os sistemas de saúde e para os prejuízos diretamente provocados pelo covid-19. Outro dos compromissos é o da obrigação de saneamento das contas públicas nacionais. Itália pretendia que não houvesse condições para o empréstimo ao abrigo do MEE.

Outro desacordo, deve-se à ideia das "coronabonds". Itália continuou a lutar pela mutualização das dividas. Mas a ideia de uma dívida comum é recusada pelos países que receiam acabar por ser eles a pagar a fatura se os países do sul ficarem falidos. O ministro holandês Hoekstra escreveu no seu Twitter que “não é razoável que a Holanda garanta as dívidas dos outros. A maioria dos países da eurozona concorda com esta linha de pensamento”.

Uma ideia de solução para a crise, que o Eurogrupo está mandatado para apresentar aos chefes de Estado e de governo europeus, continua amanhã. Mário Centeno, desabafou na sua conta de Twitter “O meu objetivo mantém-se: uma rede segurança forte europeia contra a crise do covid-19 (para proteger trabalhadores, empresas e países) e encontrar um plano de reconversão robusto”. Entretanto, a ansiedade cresce sobre como vai a União Europeia encontrar uma saída para a histórica crise económica onde está a mergulhar, quando os países não conseguem encontrar pontos de contato mínimos.

Carta a Merkel para apanhar as rédeas

Ontem mais de 300 cientistas políticos, economistas, historiadores e sociólogos, e também dois prémios Nobel da Química, pediram a Angela Merkel que “lidere uma resposta europeia para a crise financeira e económica provocada por esta pandemia”.

“Com muita preocupação assistimos a uma crescente acrimónia e ressentimento entre os países do norte e do sul da Europa. Uma epidemia não conhece barreiras entre norte e sul, nem deveria criá-las. Pelo contrário, como uma ameaça existencial à União Europeia, reclama novas formas de solidariedade europeia”. Os signatários da carta pedem especificamente à chanceler alemã que apoie a ideia de criar ‘eurobonds’ .“ Os 'eurobonds' associados a este contexto, mas com um significado histórico muito mais vasto, são as garantias necessárias e a concretização dos esforços feitos pelo Banco Central Europeu e pelas nações individuais. Como sugerido por economistas destacados, alemães e europeus, esta proposta permitiria dar tempo para responder a uma emergência que de outra maneira poderia transformar a eurozona numa crise e, em última análise, numa tragédia económica e social”.

Os signatários da carta são explícitos e pedem a Merkel que lidere no próximo Conselho Europeu a resposta à crise. A Alemanha foi um dos países que se juntou à Holanda, na oposição à emissão de títulos de dívida conjunta pelos Estados-membros, mas a sua posição não foi vista como irredutível.

Nos últimos dias, têm sido publicados artigos de opinião de figuras centrais da política europeia a reclamar a criação urgente de uma saída para a crise. Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol escreveu no domingo, e também Ursula von der Leyen, publicou um artigo na imprensa italiana anunciando um plano da Comissão Europeia de pagamento de salários até 100 mil milhões de euros e a necessidade de solidariedade europeia . As iniciativas apresentadas até agora, têm, no entanto, sido consideradas como avulsas e insuficientes.

Von der Leyen, tem evitado falar especificamente sobre “coronabonds”, mas tem defendido uma outra ideia: a criação de um novo Plano Marshall. Para a presidente da Comissão Europeia os instrumentos financeiros de resposta à crise devem estar no orçamento para a União Europeia de 2021-27 que ainda não foi aprovado, por causa da “discussão norte/sul” e por ter sido atirado para as calendas graças à emergência sanitária. Von der Leyen quer que esta crise sirva para criar um orçamento robusto, a que os países do norte andam a torcer sistematicamente o nariz.

