Frank Elderson, diretor executivo de supervisão do banco central holandês, deverá substituí-lo até ao final do ano.

Eurogrupo nomeia substituto do luxemburguês Yves Mersch no BCE

Henrique DE BURGO

Os ministros das finanças da zona do euro (Eurogrupo) escolheram ontem o holandês Frank Elderson para substituir o luxemburguês Yves Mersch no Conselho Executivo do Banco Central Europeu. Yves Mersch tem 70 anos e vai reformar-se em dezembro, deixando também o cargo de vice-presidente do Conselho de Supervisão do BCE, organismo de supervisão do sistema bancário europeu.

Frank Elderson, que é diretor executivo de supervisão do banco central holandês desde 2011, vai ocupar os dois cargos de Yves Mersch. Mas antes, a sua candidatura terá de passar por um longo processo de consultas: ser adotada formalmente pelo Conselho Europeu, apresentada aos chefes de Estado e de Governo da União Europeia, consultada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho de Governadores do BCE.

A decisão deverá ser conhecida até ao final do ano.



