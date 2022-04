As discussões vão centrar-se em torno do impacto económico da guerra na Ucrânia, que dura há mais de um mês.

Finanças

Eurogrupo e Ecofin reúnem-se no Luxemburgo

Susy MARTINS As discussões vão centrar-se em torno do impacto económico da guerra na Ucrânia, que dura há mais de um mês.

A ministra das Finanças, Yuriko Backes, participa entre esta segunda e terça-feira nas reuniões do Eurogrupo e do Conselho de Assuntos Económicos e Financeiros (ECOFIN), que se realizam no Luxemburgo.

As agendas formais das reuniões de ministros das Finanças, quer da zona euro (Eurogrupo), quer do Conselho de ministros das Finanças dos 27 (Ecofin), serão dominadas por discussões em torno da guerra lançada há já mais de um mês pela Rússia na Ucrânia e uma avaliação do seu impacto em termos económicos, quer para Moscovo, quer para a própria Europa.

No encontro do Eurogrupo, haverá lugar para uma análise das consequências, no espaço da moeda única, da guerra e das sanções económicos impostas pela UE à Rússia, tanto no curto como no médio prazo.

Na terça-feira, ao nível do Ecofin, os 27 discutirão igualmente as consequências económicas e financeiras na sequência das sanções impostas à Rússia após a sua agressão militar contra a Ucrânia, devendo os ministros prestar particular atenção à subida dos preços da energia e da inflação em geral.



