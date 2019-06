A criação de um instrumento orçamental próprio para a zona euro foi um projeto do Presidente francês, Emmanuel Macron.

Eurogrupo chega a acordo sobre orçamento

A criação de um instrumento orçamental próprio para a zona euro foi um projeto do Presidente francês, Emmanuel Macron.

Os ministros das Finanças europeus chegaram hoje a acordo sobre as principais linhas de um orçamento para a zona euro, anunciou o representante francês, depois de uma longa noite de negociações no Luxemburgo.

"Pela primeira vez, criámos um orçamento operacional que ajudará os países da zona euro a convergirem e a tornarem-se mais competitivos. É um avanço", disse Bruno Le Maire, em declarações à agência de notícias France-Presse (AFP).

"Pela primeira vez, começaremos a pensar o futuro como um bloco coerente e a coordenar as nossas políticas económicas", acrescentou o ministro das Finanças francês.

O porta-voz do presidente do Eurogrupo saudou o acordo alcançado pelos ministros durante a noite, numa publicação na rede social Twitter. "A reunião do Eurogrupo terminou às 04h30 da manhã com um acordo", escreveu o porta-voz de Mário Centeno.

O acordo ministerial, alcançado após várias horas, será apresentado na cimeira do euro, agendada para 21 de junho, em Bruxelas.

A criação de um instrumento orçamental próprio para a zona euro foi um projeto do Presidente francês, Emmanuel Macron.

No entanto, o compromisso final reduz consideravelmente as ambições iniciais, devido ao ceticismo dos países do Norte da Europa, liderados pela Holanda.

Denominado "Instrumento Orçamental para a Convergência e a Competitividade", o orçamento para a zona euro visa incentivar reformas para aumentar a competitividade nos 19 países que adotaram a moeda única.

Em dezembro de 2018, o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, recebeu um mandato dos chefes de Estado e de Governo da zona euro para trabalhar numa proposta de uma capacidade orçamental própria para a competitividade e convergência na zona euro.

A proposta deverá ser apresentada na cimeira do euro, razão pela qual o assunto tem sido discutido ao longo dos últimos meses entre os ministros das Finanças europeus.

Lusa