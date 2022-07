A paridade entre as duas moedas não acontecia desde 15 de julho de 2002.

Euro vale o mesmo que o dólar pela primeira vez em 20 anos

A taxa de câmbio do euro e do dólar atingiu esta terça-feira a paridade pela primeira vez em 20 anos, desde 15 de julho de 2002, último dia em que a moeda comum superou o "bilhete verde", segundo dados do mercado.

Segundo dados da Bloomberg consultados pela Efe, o euro atingiu a paridade com o dólar às 10:46 horas em Lisboa, ao desvalorizar-se 0,4% face ao fecho de segunda-feira e 12,05% desde o início deste ano, depois de ter terminado 2021 a 1,137 dólares.

Especialistas acreditam que as recentes subidas das taxas de juro pela Reserva Federal dos EUA (Fed) reforçaram o dólar e encorajaram os investidores a refugiarem-se nesta moeda, enquanto o risco de recessão e as preocupações energéticas impulsionadas pela guerra na Ucrânia pesam cada vez mais sobre a zona euro.

O iene também continua a depreciar-se em relação ao dólar, estando o "bilhete verde" a ser negociado a 137 ienes, um nível não visto desde setembro de 1998, uma vez que a política monetária do banco central japonês se distancia da da Fed ou da do Banco

