A empresa emprega atualmente 1.100 pessoas em todo o mundo, 850 dos quais no Luxemburgo.

Euro-Composites vai investir 160 milhões no Luxemburgo e contratar mais 100 trabalhadores

A empresa emprega atualmente 1.100 pessoas em todo o mundo, 850 dos quais no Luxemburgo.

O grupo industrial Euro-Composites vai investir 160 milhões de euros no Luxemburgo e criar mais 100 postos de trabalho nos próximos dez anos. O objetivo é alargar os edifícios administrativos e de produção e comprar mais equipamento de ponta entre 2020-2030.

O investimento foi hoje anunciado depois da assinatura de uma convenção entre a empresa, o Governo luxemburguês, a cidade de Echternach (autarquia onde a empresa está sediada) e a Sociedade Nacional de Crédito de Investimento (SNCI).

O comunicado enviado pelo Governo adianta que o acordo entre as partes confirma, por um lado, a confiança a longo-prazo dos dirigentes da Euro-Composites no Luxemburgo como local de escolha para uma indústria inovadora e, por outro lado, faz prova do apoio dado pelas instâncias públicas ao desenvolvimento de uma indústria de ponta.

A empresa industrial com atividade em várias áreas como a espacial e aviação teve um volume de negócios de 179 milhões de euros no ano passado e emprega atualmente 1.100 pessoas em todo o mundo, sendo que 850 do total dos postos de trabalho são no Luxemburgo.