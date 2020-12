Autoridades norte-americanas enfrentam gigante tecnológico que acusam de abusar da sua posição dominante para eliminar concorrência.

EUA. Tribunal federal pode forçar Facebook a vender Instagram e WhatsApp

Autoridades norte-americanas enfrentam gigante tecnológico que acusam de abusar da sua posição dominante para eliminar concorrência.

Procuradores-gerais de 48 estados norte-americanos e a Federal Trade Commission (FTC), agência do Governo dedicada a fiscalizar as leis da concorrência e a defesa dos consumidores, acusam o gigante tecnológico de violar a legislação usando o seu domínio no mercado para esmagar os concorrentes.

O Facebook é acusado em comunicado da FTC de privar os consumidores dos benefícios de um mercado competitivo e de uma melhor proteção da privacidade, ao adquirir dois dos seus principais concorrentes, o Instagram e o WhatsApp.

A empresa defende-se alegando que tanto o Governo federal como as autoridades dos 48 Estados em causa ignoram os efeitos que a decisão terá na comunidade empresarial e nos utilizadores dos seus serviços.

A FTC procura agora uma ordem judicial através de um tribunal federal para "exigir a venda de ativos, incluindo o Instagram e o WhatsApp", bem como "proibir o Facebook de impor condições anti-concorrenciais aos criadores de software" e exigir que a rede social dê aviso prévio e procure a aprovação de futuras fusões e aquisições.



Segundo a agência, o Facebook empenhou-se numa "estratégia sistemática" para eliminar a sua concorrência, inclusive através da aquisição de rivais mais pequenos como o Instagram, em 2012, e o WhatsApp, em 2014.

O Facebook foi multado em 5 mil milhões de dólares (4,14 mil milhões de euros) em 2019, por violações da privacidade e instituiu uma nova supervisão e restrições aos seus negócios. A multa foi a maior que a agência alguma vez aplicou a uma empresa de tecnologia, embora não tenha tido impacto visível nos negócios da rede social.

Facebook multado em 4,48 mil milhões de euros por controlo de dados A multa é a maior imposta por violação da vida privada dos consumidores.

Após processos semelhantes da FTC e de quase todos os estados norte-americanos, o Facebook torna-se no segundo gigante da tecnologia a enfrentar a justiça neste outono. Em outubro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos processou a Google por abuso da sua posição dominante no mercado também com o objetivo de eliminar a concorrência.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.