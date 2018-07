O Conselho Executivo da Conferência Nacional dos Professores de Ciências Económicas e Sociais (CNPSES) distinguiu esta quinta-feira, em Kirchberg, os 40 melhores alunos do ensino secundário em ciências económicas e sociais. Entre eles há alguns portugueses.

Estudantes portugueses entre os melhores em ciências económicas e sociais no secundário

O Conselho Executivo da Conferência Nacional dos Professores de Ciências Económicas e Sociais (CNPSES) distinguiu esta quinta-feira, em Kirchberg, os 40 melhores alunos do ensino secundário em ciências económicas e sociais. Entre eles há alguns portugueses.

A 23ª entrega dos prémios "Ciências Económicas e Sociais" teve lugar na Câmara de Comércio e contou com a presença do empresário luxemburguês Gerard Lopez, antigo patrão da equipa de Fórmula 1 Lotus, dono do fundo de investimento luxemburguês Genii Capital e de várias empresas.



Entre os prémios estão "generosas ajudas financeiras" oferecidas pela filial luxemburguesa do banco Credit Suisse e estágios no Banco Central do Luxemburgo, de acordo com a organização.



A entrega dos diplomas contou com o alto patrocínio do Ministério da Educação.