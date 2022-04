Num ano, o peixe fresco ficou 20,6% mais caro no Grão-Ducado.

Estes são os produtos que ficaram mais caros no Luxemburgo

A crise energética causada pela guerra na Ucrânia tem inflacionado os preços do gás e do gasóleo, mas o aumento dos produtos alimentares também é sentido no Luxemburgo. O Statec confirma essa tendência: em março, os preços dos alimentos subiram 1,22%, superior à evolução do índice geral do consumidor (+1%).

Em março, os produtos que ficaram mais caros foram as pizzas (+3%), carne (+2,1%), massa e cuscuz (+4,5%), queijo (+1,3%) e peixe fresco (+3,6%). Em oposição, alguns alimentos tornaram-se ligeiramente mais baratos, como os vegetais frescos (-3%).

No período de um ano, entre março de 2021 e mês homólogo deste ano, os preços dos alimentos aumentaram quase 4%. O índice de preços ao consumidor subiu 6,1 por cento no mesmo período.

Esta subida geral dos preços fiôi causada sobretudo pela explosão no custo do gás (aumento de 87,4%), óleo de aquecimento (aumento de 80,9%) e no diesel (aumento de 48,8%).

No caso dos alimentos, o aumento de preços durante este período foi particularmente notório no caso do peixe fresco (que chegou a ficar 20,6% mais caro), carnes, massas, ovos e batatas. Todos estes últimos produtos aumentaram em 7% ou mais.

