Trabalho

Estes são os maiores empregadores do Luxemburgo

Os quatro maiores empregadores do país têm mais de quatro mil trabalhadores e são de áreas distintas. São os resultados do inquérito anual do Instituto Nacional de Estatística (Statec). De acordo com a lista divulgada pelo organismo, este ano o grupo dos Caminhos de Ferro do Luxemburgo (CFL) ocupa o primeiro lugar dos maiores empregadores do país, totalizando 4.710 trabalhadores.

Em segundo lugar surge o grupo Post Luxembourg, que emprega 4.540 trabalhadores, e em terceiro a cadeia de supermercados Cactus, onde trabalham 4.440 pessoas.

Há ainda uma quarta empresa com um efetivo total acima da barreira dos quatro mil. Trata-se do grupo Dussmann Luxembourg, empresa da área das limpezas, que contabiliza 4.420 empregados.

No top 10 dos maiores empregadores estão ainda a Amazon ( 3.960 ), BGL/BNP Paribas (3.940), Goodyear Dunlop Tires Operations SA (3.490), ArcelorMittal (3.460), PricewaterhouseCoopers (3.040) e Luxair (2.850).

A lista do gabinete de estatísticas inclui apenas empresas situadas em território luxemburguês e com, pelo menos, 90 empregados a 1 de janeiro de 2022. Abrange atividades como indústria, construção, comércio e a maior parte dos serviços.



