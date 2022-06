Taxas de juro baixas, apoios públicos para alguns grupos populacionais e rendimento disponível depois das despesas pagas são alguns dos critérios que facilitam a compra de habitação nos diferentes países.

Estes são os cinco países europeus onde é mais fácil comprar a primeira casa

No Luxemburgo comprar casa, sobretudo se for pela primeira vez, é cada vez mais difícil, mas há países na Europa onde dar esse passo ainda é possível para muitos.

De acordo com um estudo do site financeiro Comparethemarket, Eslováquia, Hungria, Lituânia, Letónia e Itália são os cinco melhores países europeus para quem quer comprar a sua primeira habitação.

Um cidadão médio na Eslováquia consegue poupar 1,5% do seu rendimento disponível mesmo quando compra uma casa e depois de assegurar o pagamento de todas as necessidades básicas para viver confortavelmente. Para isso contribuem fatores como o Fundo Estatal de Desenvolvimento Habitacional, um apoio destinado a pessoas com deficiência, famílias jovens com menos de 35 anos, pais solteiros com dependentes com 15 anos ou menos ou famílias de acolhimento de crianças institucionalizadas, que oferece um empréstimo à habitação com uma taxa de juro baixa (1-2%), refere o estudo daquele site especializado.

Além disso, a Eslováquia tem um dos rácios de dívida hipotecária mais baixos da Europa, o que significa, sublinha a análise, que se se for cidadão ou residente permanente, a probabilidade de pagar a hipoteca a uma taxa mais rápida é alta. A média das taxas de juros hipotecárias é de 1,46% - mais baixa dos países europeus analisados.

O segundo melhor país é a Hungria, onde o governo subsidia as taxas de juros sobre hipotecas a famílias com crianças. O crescimento dos salários, a subida na taxa de emprego e taxas de juro inferiores a 5% têm impulsionado a compra de imóveis nos últimos anos em território húngaro, o que, por outro lado, tem feito escalar os preços. Dos cinco países, a Hungria é aquele onde os valores de venda dos imóveis mais subiram: 181%.

Já no terceiro país do grupo, a Lituânia, a compra de imóveis é elevada - 80% tem casa própria - e o preço de compra aumentou 147% desde 2015. Segundo a análise do site australiano, embora a classificação de investimento seja inferior à dos outros países, o cidadão lituano médio gasta 71,7% do seu rendimento disponível em despesas de custo de vida - a percentagem mais baixa de todos os países incluídos. Sobra assim, 28,3% do rendimento disponível para outras despesas. A favorecer a compra de casa está também uma taxa média de juros hipotecários de 2,41%.

Com uma taxa de 2,64% a Letónia é o quarto país onde mais casas são compradas, apesar de um aumento de 150% no custo dos imóveis. O letão médio utiliza 101,2% do seu rendimento disponível em despesas de custo de vida, o que significa que, apesar de não sobrarem rendimentos, consegue assegurar o pagamento da maioria das necessidades que lhe permitem viver confortavelmente.

A fechar o grupo dos cinco países com melhores condições para a aquisição de habitação está a Itália. A relação entre o custo de vida italiano e o rendimento disponível situa-se nuns "confortáveis 90,8%", sinaliza o estudo, referindo que o italiano médio terá assim um rendimento disponível adicional de 9,2% depois de pagas as suas despesas correntes. A classificação média de juros hipotecários também é a mais baixa a seguir à da Eslováquia: 1,89%.

Segundo a análise do site estas estatísticas combinadas produzem uma perspetiva positiva, que é suportada pela percentagem de propriedades detidas a título definitivo (61%). Por outro lado, o preço das casas não aumenta desde 2015, de acordo com a OCDE, o que reflete uma estagnação do mercado imobiliário que pode ser má para quem quer apenas adquirir imóveis para investir, mas pode ser boa para quem procura a sua primeira casa própria.

Luxemburgo em 22º. lugar, Portugal em 12º.

O Luxemburgo surge em 22º. lugar no estudo do site Comparethemarket, que analisa um total de 35 países, onde inclui também estados fora da Europa.

Posicionado na segunda metade da tabela, o Grão-Ducado apresenta uma variação negativa no rendimento disponível depois das despesas pagas (-11,7%), o que significa que o residente médio tem dificuldade em fazer face a todas as necessidades que garantem uma vida confortável. Por outro lado, os preços da habitação subiram 160%, o terceiro valor mais alto - empatado com a República Checa -, a seguir à Hungria e à Islândia. De acordo com o estudo, apesar da média de juros hipotecários ser de 1,45%, a percentagem de propriedades próprias situa-se nos 33,3%.

Na tabela, Portugal posiciona-se 10 lugares acima do Luxemburgo. O 12º. lugar ocupado pelo país é garantido por um rendimento disponível de 5,1% depois das despesas pagas e uma média de taxas de juros de hipoteca de 2,24%, o que compara, apesar de tudo, com um aumento de 158% no preço dos imóveis, desde 2015. A percentagem de propriedades detidas a título definitivo em Portugal está, segundo o estudo, nos 42,3%.

