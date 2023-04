O ano de 2022 foi marcado pela continua subida dos preços petrolíferos e pela inflação, que combinados com outros fatores, como a procura, tiveram reflexo no valor de diferentes bens e serviços.

Azeite, carne e peixe entre os produtos que mais encareceram no ano passado

Ana TOMÁS

Em 2022, o valor de vários produtos, bens e serviços subiram no Luxemburgo, não só pelo aumento de preços em geral, mas também por outros fatores que foram analisados pelo Conselho do Consumidor. A análise abrangeu 68 categorias diferentes, das quais 63 revelaram um aumento nos preços, enquanto cinco sofreram uma diminuição.

Os dados, reunidos pelo Conselho do Consumidor - a estrutura tripartida composta por representantes dos consumidores, das organizações patronais e do governo e presidida pelo Ministério da Defesa do Consumidor -, mostram que o maior aumento se registou no transporte aéreo de passageiros (+19,2%), fortemente influenciado pelos preços dos produtos petrolíferos e pela recuperação ainda do impacto das restrições sanitárias impostas durante 2020 e 2021, que foi acompanhada de uma escassez da mão-de-obra.

A seguir, o grande aumento de preços verificou-se nos bens para lazer ao ar livre (+16%), onde se incluem as autocaravanas, caravanas e reboques, um setor que começou a ter um acréscimo de procura devido à crise da covid-19 e que continuou a crescer em 2022.

As gorduras e óleos vegetais foram o terceiro setor mais atingido pela subida dos preços, no último ano. O aumento dos custos das matérias-primas e o custo da energia necessária ao fabrico destes produtos tiveram um impacto de +13,7% nos seus preços.

Das limpezas à restauração. Trabalhadores sem dinheiro para comer no Luxemburgo A imagem da pobreza no Luxemburgo mudou. O alerta é da diretora da associação Stëmm vun der Strooss.

Outra das fortes subidas refletiu-se no setor das bicicletas que continuou a registar uma forte procura, à qual se juntaram atrasos de fornecimento, o que em conjunto resultou num acréscimo de preços de +11%, aponta a análise do Conselho do Consumidor que parte da carta Fair Price, um compromisso assinado pela Confederação Luxemburguesa do Comércio (CLC), a Federação dos Artesãos e da Horesca, com o apoio do governo, que obriga os signatários a não aproveitarem um período de inflação elevada para aumentarem excessivamente os seus preços.

Alimentos como a carne, o peixe e o marisco ou materiais para manutenção e reparações de imóveis também estiveram entre o grupo de produtos que sofreu um impacto significativo da conjuntura do último ano, com subidas acima dos 9%.

No setor alimentar, o Conselho do Consumidor sublinha o impacto da subida do preço dos produtos petrolíferos, que começou ainda em 2021, correspondendo a +27,6%, e que continuou a crescer devido à guerra na Ucrânia, levando a um aumento de 41,5% dos preços.



Este é o top 10 com o maior aumento de preços em 2022 no Luxemburgo:

Transporte aéreo - 19.2%

Bens para lazer ao ar livre - 16%

Gorduras e óleos vegetais -13,7%

Bicicletas - 11%

Peças de substituição e acessórios - 10,7%

Serviço de alojamento - 10%

Viagens organizadas -9,7%

Carne - 9,5%

Peixes e mariscos - 9,4%

Produtos para a manutenção e reparação da habitação - 9,2%

Já no sentido oposto, destacaram-se as descidas de preços em produtos como os aparelhos de captação, gravação e reprodução de som e imagem (-4,8%), nas cantinas (-3,4%) ou nos aparelhos elétricos para cuidados corporais (-1,3%).

