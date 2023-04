Além dos mais populares houve ainda muitas compras de carros de luxo e acessíveis a poucas carteiras. Veja as marcas e os preços.

Estes foram os automóveis mais vendidos em março no Luxemburgo

Além dos mais populares houve ainda muitas compras de carros de luxo e acessíveis a poucas carteiras. Veja as marcas e os preços.

A venda de automóveis está a aumentar no Luxemburgo, depois de três anos em queda devido à pandemia. No passado mês de março realizaram-se 5246 registos de novas matrículas no país. O mesmo é dizer que há residentes felizes ao volante dos seus carros novinhos em folha.

Apesar de haver marcas líderes de vendas no país, houve compradores para todos os estilos e preços de automóveis, incluindo os topo de gama. Afinal, o Grão-Ducado é o país com mais carros de luxo por habitante.

Quais as marcas de automóveis que lideraram o top de compras em março? Os residentes continuam a ser fiéis às fábricas alemãs e a liderar as vendas estão os automóveis da Volkswagen (520 novas matrículas), seguindo-se os BMW (502) e os Audi (435).

Nos três lugares cimeiros seguintes encontram-se duas marcas francesas e mais uma alemã. Em quarto lugar a preferência recaiu sobre o Renault (295), seguindo-se o Mercedez-Benz (291) e o Peugeot (266).

A nova geração de automóveis Tesla, da empresa de Elon Musk, está a apaixonar os condutores do Luxemburgo. No mês de março foram comprados 233 novas viaturas desta marca, equipados com condução autónoma. O preço base é de cerca de 40 mil euros.

Também os Porsche continuam a seduzir os residentes, que no mês passado adquiriram 141 carros desta marca. Um Porsche pode ser adquirido a partir de 57,65 mil euros.

Mas, em março, também houve residentes a comprar automóveis novos de alto luxo ou mesmo icónicos, acessíveis a poucas carteiras. O que já não é estranho no Luxemburgo.



Lamborghini, Bentley e Ferrari

Sabe quantas novas matrículas para Lamborghini foram registadas no mês passado? Uma dúzia. O preço mais baixo de um destes automóveis de luxo com zero quilómetros é de 230 mil euros. A estes juntam-se nove novos Bentley que também passaram a circular nas estradas do país. O preço mais baixo desta marca são 145,53 mil euros.

O Maserati é o carro dos seus sonhos? Pois, irá admirar mais seis destes clássicos automóveis no país, que foram adquiridos no mês passado: o modelo mais barato custa 200 mil euros.

Os Ferrari também seduziram alguns residentes mais ricos. Em março foram comprados cinco automóveis desta marca no Luxemburgo. O preço mais baixo: 390 mil euros.

Lembra-se do icónico automóvel Aston Martin DB5, imortalizado no filme da saga 007 "Sem Tempo para Morrer"? Pois, no último mês, foi vendido um modelo Aston Martin no país. O modelo mais em conta deste carro britânico pode ser adquirido por 133,70 euros.

Como se vê, no Grão-Ducado há compradores para todos os estilos e preços de carros.

Além de ser o país mais rico do mundo, o Grão-Ducado é também aquele onde há mais carros de luxo. Segundo dados de 2021, uma em cada 13 pessoas que vive no Luxemburgo tem um carro de luxo. Estimativas feitas por uma empresa internacional que avaliou a densidade de automóveis de luxo em 59 países em todo o mundo, comparando os dados de vendas de automóveis entre 2016 e 2020 com a sua população total.

Vendas a aumentar

E, se durante os anos da pandemia houve uma quebra no mercado automóvel no país, que se repercutiu ainda em 2022, a crise está já ultrapassada no primeiro trimestre de 2023, como mostram os números de registos de matrículas do Statec.

A venda de automóveis particulares aumentou neste primeiro trimestre do ano, em relação aos períodos homólogos dos anos anteriores. Entre janeiro, fevereiro e março foram registadas um total de 13.149 matrículas. Comparando os dados anualmente, os registos de matrículas entre 2020 e 2021 só encontram paralelo em 2003.

No ano pré-pandémico, em 2019, a compra de automóveis medida através destes registos de matrículas tinha atingido um valor recorde de 55.008. A nível do primeiro trimestre em 2019 tinham sido registados 14.867 automóveis, já neste primeiro trimestre foram 13.149.



