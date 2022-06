É o fim da exceção aberta pela pandemia. O regime de teletrabalho ilimitado para os trabalhadores transfronteiriços acaba em junho.

Este é o último mês de teletrabalho para os transfronteiriços

Diana ALVES É o fim da exceção aberta pela pandemia. O regime de teletrabalho ilimitado para os trabalhadores transfronteiriços acaba em junho.

Os acordos bilaterais que o Governo luxemburguês assinou com a França, Alemanha e Bélgica, para que os trabalhadores destes países pudessem trabalhar a partir de casa sem implicações a nível fiscal e da segurança social, expiram no próximo dia 30 de junho.

As diferentes convenções começaram a ser aplicadas no início do primeiro confinamento, sendo depois prorrogadas várias vezes.

Com o fim desta modalidade, os trabalhadores residentes nos países vizinhos voltarão a ter direito a apenas um número limitado de dias de ‘home office’ por ano (34 para os belgas, 29 para os franceses - número que deverá subir para 34 - e 19 para os alemães). Mesmo assim, para poderem trabalhar a partir do domicílio, os transfronteiriços – assim como residentes – têm de ter o aval da entidade patronal.

Citado pela edição francesa da RTL, Julien Dauer, diretor da associação Frontaliers Grand Est, lembra que o acesso ao trabalho remoto tem de ser negociado com o empregador e resulta de mútuo acordo. Como não se trata de um direito no Luxemburgo, o trabalhador não o pode exigir e a empresa pode recusar um pedido nesse sentido.

