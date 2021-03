No mês de fevereiro, foram declaradas à ADEM 3.014 vagas de emprego.

Estas são as áreas com mais ofertas de emprego em fevereiro

Ana Patrícia CARDOSO No mês de fevereiro, foram declaradas à ADEM 3.014 vagas de emprego.

No espaço de um ano (entre fevereiro de 2020 e fevereiro deste ano) registou-se um aumento de 17% no número de pessoas inscritas na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM). Esta valor traduz-se em mais 2.824 pessoas inscritas na ADEM no mês passado do que há um ano.

Número de desempregados aumenta 17% num ano Segundo a ADEM não há um aumento nas inscrições, mas por outro lado também não se registam saídas.

Ainda assim, começa-se a notar uma descida ligeira, mas que pode ter consequências positivas, se se mantiver, apesar do Grão-Ducado estar longe dos 7% de abril de 2020. Com 19.476 pessoas inscritas na Adem no final de fevereiro, número representa menos 406 inscritos que no mês de janeiro.

Com mais 3.014 ofertas de emprego em fevereiro, no final do mês registaram-se tendência 7.397 vagas por preencher, o que é um aumento de 13% em relação ao mês anterior. Destas, 80% dizem respeito a contratos de trabalho e 14,4% referem-se a trabalho temporário.

Entre as áreas com mais oferta, destaca-se Investigação e Desenvolvimento de TI (Tecnologias de Informação), com mais cerca de 150 vagas por preencher. Logo em seguida, está Contabilidade, com 130, e Construção, com 97.

Secretariado, Análise Financeira, Análise de Crédito e Riscos Bancários, Mercados Financeiros, Consultoria em Organização e Gestão de Empresas, estão entre os dez empregos com mais ofertas, cada uma com cerca de 60 vagas. Educação infantil surge na lista com 53 ofertas no Grão-Ducado.





