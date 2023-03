Está desempregado ou quer mudar de emprego? Na ADEM existem mais de 11 mil ofertas de trabalho e há profissionais muito requisitados.

Estas são as profissões mais procuradas no Luxemburgo

Está desempregado ou quer mudar de emprego? Na ADEM existem mais de 11 mil ofertas de trabalho e há profissionais muito requisitados.

As empresas do Luxemburgo inscreveram 3.389 novas ofertas de trabalho na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) no passado mês de fevereiro. No total, o número de vagas disponíveis ascende a 11 271, registadas a 28 fevereiro pela ADEM. O setor da construção, onde recentemente seis empresas foram à falência é um dos com mais falta de profissionais. A par com a restauração.

Auditoria e controlo contabilístico e financeiro é, neste momento a profissão mais requisitada, contando com 299 ofertas de trabalho, seguindo-se a contabilidade com 145 vagas, em ex aequo com os estudos e desenvolvimento informático.

Restauração

O setor da restauração é um dos que mais procura trabalhadores no Luxemburgo, com o pessoal de cozinha a surgir em terceiro lugar, com mais vagas por preencher, nomeadamente, 109. Em quinto lugar, aparecem 97 ofertas para profissionais de serviço de restauração, logo a seguir ao secretariado, com 101 ofertas. Ainda na restauração, necessitam-se de trabalhadores para lavar louça (30) e de pessoal para trabalhar em cafés e bares/restaurantes (27).

No setor da banca e finanças também há vagas por preencher e com as ofertas no top 10: Análise de créditos e riscos bancários (90 ofertas), análise e engenharia financeira (77). Neste mês de fevereiro, também os empregadores do setor do armazenagem registaram na ADEM 77 vagas que necessitam ser preenchidas.

Na advocacia, também há 73 vagas em defesa e conselho jurídico, abertas no passado mês, e outras 64 destinadas a profissionais de consultadoria e gestão de projetos em sistemas de informação.

Os profissionais da área de educação infantil também são requisitados (61 novas ofertas) tal como os do setor das limpezas (50 vagas).

Construção

No setor da construção precisam-se de eletricistas (42) restauradores de fachadas (33) pintores e profissionais de construção em betão, ambos com 32 ofertas colocadas por empregadores no passado mês.

Número de desempregados no Grão-Ducado aumentou em fevereiro No mês passado inscreveram-se 2.294 pessoas, mais 24,1% que em fevereiro de 2022.

No passado mês de fevereiro, abriram ainda 31 vagas para enfermeiros.

Quanto ao desemprego, a taxa situa-se atualmente nos 4,8%, e embora tenha diminuído 1% em relação ao mês de janeiro, aumentou 2% em relação a fevereiro de 2022. No mês passado estavam inscritos na ADEM um total de 15.650 pessoas.

