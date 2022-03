A UE importa 90% do gás que consome, sendo a Rússia responsável por cerca de 45% dessas importações, em níveis variáveis entre os Estados-membros.

Energia

Estados Unidos vão exportar mais 15 mil milhões de Gás para a UE

Os Estados Unidos comprometeram-se a fornecer à União Europeia (UE) mais 15 mil milhões de metros cúbicos de gás natural liquefeito (GNL), anunciou o Presidente norte-americano, Joe Biden, em Bruxelas.



Este é mais um avanço da UE para se desvincular da dependência do gás russo, após a invasão da Ucrânia.



A UE importa 90% do gás que consome, sendo a Rússia responsável por cerca de 45% dessas importações, em níveis variáveis entre os Estados-membros.

Esta semana, Vladimir Putin anunciou que deixará de aceitar pagamentos em dólares ou euros para fornecimentos de gás à UE, dando às autoridades russas uma semana para trabalharem no novo sistema do rublo. Em resposta, o chanceler alemão, Olaf Scholz, já veio confirmar que os contratos de abastecimento energético com a Rússia revelou que está previsto o pagamento em euros ou dólares e é o que “está em vigor”, não dando indicações de que esteja previsto alguma alteração.

