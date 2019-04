A maior economia do mundo surge também como um dos principais destinos das importações europeias.

Estados Unidos são o principal destino de venda de bens alimentares da União Europeia

Os Estados Unidos são o principal parceiro comercial da União Europeia (UE) de bens alimentares e bebidas.

De acordo com dados publicados hoje pelo Eurostat, a troca daqueles bens tem vindo a aumentar na UE desde 2009, com as exportações a ultrapassarem as importações. Isto significa que o bloco dos 28 vende mais ao exterior do que compra, dando assim um excedente orçamental. E segundo o gabinete de estatística da UE, há um saldo positivo desde 2012.

Fazendo uma análise por país, os Estados Unidos são o principal destino das exportações europeias de bens alimentares e bebidas, com uma fatia de 16% do total. A China surge em segundo lugar, sendo o destino de 8% das exportações europeias. No que se refere às importações, os Estados Unidos e o Brasil surgem ambos em primeiro lugar, com 8%.



O Eurostat explica que os dados referem-se a bens alimentares e bebidas enquanto bens primários ou 'commodities'. Este tipo de bem é definido como aqueles que são vendidos para produção ou consumo tal como foram encontrados na natureza. As 'commodities' incluem, por exemplo, o petróleo, carvão, cobre, ferro, diamantes em bruto e produtos agrícolas, como trigo, café em grão, ou algodão.