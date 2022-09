No final do mês de agosto, o Estado Central registava um excedente orçamental de 969 milhões de euros.

Finanças Públicas

Estado tem dinheiro para suportar as medidas da tripartida

Susy MARTINS No final do mês de agosto, o Estado Central registava um excedente orçamental de 969 milhões de euros.

O Estado vai conseguir suportar financeiramente as medidas de combate à inflação decididas durante a tripartida da semana passada. Embora o acordo ainda não tenha sido assinado, são várias as vozes que se levantam para denunciar que os cofres públicos não vão suportar tamanho corte.

Segundo a ministra das Finanças, Yuriko Backes, nos últimos meses, as finanças públicas evoluíram melhor do que o esperado. No final do mês de agosto, o Estado Central registava um excedente orçamental de 969 milhões de euros. Uma situação que permite financiar as medidas da tripartida, embora já se saiba que o saldo vai diminuir consideravelmente.

As receitas da Administração Central elevam-se a 15,7 mil milhões de euros, ou seja uma progressão de 9,6% em comparação com o mês de agosto do ano passado. No entanto, observa-se que as receitas da Administração Fiscal diminuíram, representando 69,8% das receitas, quando no ano passado a taxa era ainda de 74,2% do orçamento do Estado.

O acordo de princípio alcançado pelo governo e parceiros sociais estipula que o preço da eletricidade não vai aumentar para particulares e empresas, o aumento do gás será limitado a 15% do preço atual, o gasóleo de aquecimento vai ter um desconto de 15 cêntimos por litro e o IVA terá uma redução de um ponto percentual.

Também está previsto aumentar o salário mínimo social.



