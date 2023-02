Negócio pode custar por 273,5 milhões. Em causa está um imóvel de 21 andares, 60.700 metros quadrados de superfície e ainda 18.000 metros de superfície subterrânea.

Estado quer pagar milhões por 50% da futura sede da ArcelorMittal

O Estado quer comprar metade da futura sede da ArcelorMittal. O edifício, denominado K22, está a ser construído em Kirchberg. Metade deverá então ser vendida ao Estado por 273 milhões e 500 mil euros.

A intenção está estipulada num projeto lei, entregue no Parlamento na semana passada, visto que se trata de um investimento superior a 40 milhões do euros, o que pressupõe que o projeto vá a votos.

No texto, a autora do projeto, a ministra das Finanças, Yuriko Backes, explica que o gigante mundial do aço quer “consolidar a sua presença no Grão-Ducado”, através da construção de um “edifício emblemático e inovador destinado a acolher a sua sede social mundial”.

Porém, o grupo siderúrgico não prevê ocupar a totalidade do imóvel, daí ter procurado um investidor. E esse investidor será o Estado luxemburguês. O projeto de lei indica que o Estado será “co proprietário” do edifício K22.

Em causa está um imóvel de 21 andares, 60.700 metros quadrados de superfície e ainda 18.000 metros de superfície subterrânea. O edifício terá 79 metros de altura. Além dos escritórios, salas de reunião, parque de estacionamento subterrâneo, o edifício vai ter um auditório com capacidade para 200 pessoas, um jardim e três espaços comerciais acessíveis ao público no rés do chão.

Citada pela revista Paperjam, sobre o que o Governo tenciona fazer com o imóvel, a ministra das Finanças, Yuriko Backes adiantou apenas que “as instalações serão colocadas à disposição dos serviços do Estado”.



