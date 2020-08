O prémio pode variar entre os 1.500 e os 5.000 euros.

Estado oferece bónus às empresas que ofereçam estágios profissionais

Com o intuito de mitigar o impacto da crise sanitária no tecido económico luxemburguês e em particular na formação dos jovens ministério da Educação Nacional decidiu, juntamente com os do Trabalho, Economia, Juventude e outros parceiros sociais, incentivar os estágios profissionais nas empresas.

Os chamados apprentissage são estágios profissionais e curriculares do ensino técnico/profissional. O governo vai conceder um bónus às entidades e empresas que proporcionem estas formações.

A medida destina-se a encorajar e manter os postos de estágio que possibilitem uma maior qualificação dos jovens e também incentivar a manutenção dos contratos [de estágio] que foram rescindidos ou suspensos devido à crise sanitária.

No comunicado enviado às redações, o governo explica que o bónus assume a forma de um subsídio fixo, cujo montante pode variar entre 1.500 e 5.000 euros, dependendo do número de aprendizes acolhidos pela entidade formadora no momento da candidatura e do tipo de contrato.

Para receber este bónus, a entidade ou empresa que garanta a formação deve apresentar uma candidatura por escrito aos respetivos ministérios o mais tardar até 15 de julho de 2021. O pedido deve ser acompanhado de uma declaração de honra que certifica a ausência de processos de falência em curso; a lista de estagiários em formação durante um período máximo de três anos antes da data da candidatura, e os dados bancários da empresa.

As novas informações estão disponíveis no site do governo.

