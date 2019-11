O ministro das Finanças prevê que, no final do ano, o saldo seja significativamente melhor do que o orçamentado.

Estado luxemburguês com excedente de 736 milhões de euros até setembro

O ministro das Finanças prevê que, no final do ano, o saldo seja significativamente melhor do que o orçamentado.

O Estado luxemburguês registou um excedente orçamental de 736 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano.

Os números das contas públicas até setembro foram apresentados na passada sexta-feira pelo ministro das Finanças, Pierre Gramegna, na Comissão de Orçamento e Finanças no Parlamento.

O valor - apresentado segundo o sistema europeu de contas - resulta de um desempenho melhor do que o esperado das receitas vindas dos impostos pagos pelas empresas e do imposto sobre o consumo, o IVA. Por outro lado, as despesas cresceram menos, devido ao efeito dos duodécimos que vigoraram até abril, uma vez que o Orçamento do Estado para 2019 só foi apresentado este ano por causa das eleições legislativas em outubro do ano passado, que atrasaram todo o calendário.

Na prática, as receitas aumentaram 9,2% e as despesas também cresceram, mas menos: 3,7%. Ora, tendo em conta esta situação, o ministro das Finanças prevê que, no final do ano, o saldo seja significativamente melhor do que o orçamentado.