Negócios

Estado ajudou empresas em mais de 900 milhões de euros

As empresas receberam 906 milhões de euros em ajuda financeira por parte do Estado entre 2018 e 2022, principalmente através de subvenções.



Num comunicado, o Ministério da Economia explica que metade desse montante, ou seja 469 milhões de euros, foram concedidos sob a forma de ajudas às empresas para que estas realizem investimentos no Luxemburgo.

As ajudas em favor da proteção do ambiente cifram-se em 95 milhões de euros e permitiram obter um investimento de 404 milhões de euros.

Para o ministro da Economia, Franz Fayot, as ajudas estatais às empresas têm um efeito de “orientação” importante. O ministro acrescenta que ao apoiar a inovação e a proteção do ambiente nas empresas, estas contribuem para tornar a economia do país mais sustentável.

Recorde-se quer devido à guerra na Ucrânia, e consequentemente ao aumento dos preços, o Estado já ajudou as empresas em 16 milhões de euros através de medidas temporárias.

