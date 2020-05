Apesar da concertação desejada pelo governo espanhol, o executivo francês desaconselha as férias passadas no estrangeiro.

Espanha quer turistas europeus em julho, mas França quer reter franceses

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, anunciou este sábado, 23 de maio, que quer começar a receber turistas europeus já a partir de julho.

Para isso, refere o jornal 'El País', o governo espanhol espera concertar, "pelo menos" com alguns países europeus de onde costuma receber mais turistas, a retoma de viagens de lazer para o país.

Entre esses países estão o Reino Unido, Alemanha, Portugal e França. Mas o acordo pode não estar facilitado com este país vizinho.

Este domingo, 24 de maio, a ministra francesa da Transição Ecológica, Elisabeth Borne, aconselhou os cidadãos a não irem de férias para fora de França este verão, mesmo se o destino escolhido for Espanha.

"(Não é possível) atualmente recomendar aos franceses que reservem férias em Espanha. É uma opção que Espanha tomou, enquanto o país adotou regras para as pessoas que chegam de avião, o que é contraditório", observou à France Inter a ministra francesa, citada pela Agência Lusa.

Reiterando a orientação que o governo francês já tinha manifestado anteriormente, Borne lembrou que apesar dos sinais de reabertura, por parte de alguns países, são muitas as restrições que poderão encontrar no estrangeiro, devido à pandemia da covid-19.

"As fronteiras com o espaço Schengen vão continuar a ser fortemente controladas", exemplificou. Por isso, a governante apelou "vivamente aos franceses a não considerarem as férias no estrangeiro".

As férias dos franceses não deverão ser marcadas antes de julho. Mas o governo já deu luz verde aos cidadãos e residentes no país para fazerem as suas para os meses de julho e agosto.

Além da segurança sanitária, o setor turístico é um dos mais afetados e debilitados pela crise da covid-19. Por isso, a aposta do executivo francês é fazer com que a população seja turista no próprio país e ajude, assim, a reabilitar a sua atividade.

"O turismo enfrenta provavelmente a pior provação da sua história moderna, apesar de ser uma das jóias da economia francesa, pelo que o seu salvamento é uma prioridade nacional", afirmou, este mês, o primeiro-ministro Edouard Philippe.

A decisão prende-se, em parte, com o facto de as decisões sobre as restrições ainda em vigor e em relação a junho só serem tomadas "na próxima semana".

Recorde-se que França é atualmente o quinto país do mundo mais atingido e com mais óbitos relacionados com o novo coronavírus, tendo já registado 28.332 mortes em mais de 182 mil casos de infeção desde o início da pandemia.

