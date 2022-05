Os dois países enviaram, na quinta-feira, um plano conjunto com medidas excecionais que permitirão baixar os preços da energia.

Crise energética

Espanha e Portugal já enviaram proposta sobre preço máximo do gás à UE

Bloomberg Os dois países enviaram, na quinta-feira, à Comissão Europeia a sua proposta para limitar o preço do gás natural e baixar os preços da energia utilizada na Península Ibérica.

"Ontem à tarde, após semanas de negociações técnicas, Espanha e Portugal enviaram a Bruxelas a proposta conjunta sobre o mecanismo de limitação de preços", revelou o primeiro-ministro espanhol, esta sexta-feira, na conferência Cercle d'Economia em Barcelona. Pedro Sánchez reconheceu que espera obter a aprovação da Comissão Europeia em breve para poder começar a implementar o pacote de medidas nos próximos dias.

Sánchez está a contar com o plano do preço médio do gás para o ajudar a controlar uma crise de custo de vida. Em março, a inflação em Espanha atingiu um pico que já não era registado desde meados da década de 1980, tendo abrandado ligeiramente em abril. O governo disse que a limitação dos preços terá um impacto imediato na inflação.

Portugal e Espanha vão poder, excecionalmente, controlar os preços da energia O primeiro-ministro, António Costa, e o chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciaram esta sexta-feira um acordo dos líderes da União Europeia (UE) para introduzir uma exceção no sistema energético europeu para a Península Ibérica, visando poder baixar preços.

O aumento dos custos energéticos europeus, agravado pela guerra na Ucrânia, levou o primeiro-ministro espanhol a prometer a implementação de um valor limite do gás para ajudar a amortizar o impacto nos preços da eletricidade.

É verdade que Espanha e Portugal podem gerar uma grande parte da sua eletricidade através de centrais de energias renováveis mais baratas, tais como parques eólicos, mas os preços da energia são determinados pela tecnologia de última geração mais cara, mesmo que esta represente uma parte menor de toda a produção energética.

Em março, os líderes europeus abriram uma exceção a Espanha e Portugal para poderem fixar o limite máximo nos preços do gás. Os países ibéricos têm apenas pequenas interligações de gás e eletricidade com o resto da Europa.

