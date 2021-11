Para evitar atrasos, uma das empresa do Luxemburgo está a redesenhar peças para não atrasar o lançamento de um foguetão da empresa de Elon Musk, já no início de 2022.

Economia 4 min.

Indústria

Escassez de chips electrónicos atinge o sector espacial luxemburguês

Kate OGLESBY Para evitar atrasos, uma das empresa do Luxemburgo está a redesenhar peças para não atrasar o lançamento de um foguetão da empresa de Elon Musk, já no início de 2022.

O setor espacial luxemburguês está a enfrentar escassez de chips eletrónicos que são vitais para ajudar as empresas a construir os seus satélites e robôs, com empresas que sofrem atrasos de entrega de meses. Países de todo o mundo fecharam as suas fábricas e instalações elétricas para conter a propagação do novo coronavírus durante meses, em 2020, e novamente em 2021.



Isto significou que a produção de chips eletrónicos, utilizados em produtos que vão desde computadores portáteis, a telemóveis, a consolas de jogos e carros parou, mesmo quando a procura aumentou à medida que mais pessoas transmitiam televisão para os seus computadores portáteis em casa ou compravam novos computadores para o teletrabalho.

E na indústria espacial de alta tecnologia do Grão-Ducado - que tem pouco mais de 50 empresas e representa 2% do PIB do país, de acordo com a Luxinnovation apoiada pelo governo - a escassez é igualmente aguda. "Precisamos de peças eletrónicas para construir coisas e as peças simplesmente não estão disponíveis", disse Alexander Finch, engenheiro da Bradford Deep Space Industries, numa entrevista ao Luxembourg Times.

Ministro luxemburguês em reunião no Porto sobre clima e lixo espacial Desta reunião é esperado que saia o "Manifesto de Matosinhos", uma declaração final que conferirá mandato à ESA para executar as decisões tomadas pelos ministros dos seus países membros.

"A grande perda é não poder comprar as peças que queremos de forma atempada, [o que] atrasa a nossa agenda". A startup - que emprega apenas oito pessoas - precisa de ser capaz de testar rapidamente os protótipos dos sistemas informáticos para os satélites que fornece, para ver se precisam de ser mudados ou remodelados.

A maioria das peças a construir contém chips, que contêm materiais conhecidos como semicondutores. "Normalmente, estas peças são guardadas em armazéns e pode encomendá-las para as ter na sua secretária no dia seguinte", explicou Finch. Mas os armazéns vazios puseram fim a isso, e as peças que costumavam demorar 24 horas a serem entregues estão agora a demorar um mínimo de três meses.

"Leva o dobro do tempo a obter o equipamento", disse Juergen Espanion, Director de Tecnologia do GovSat, numa entrevista. A empresa, que constrói satélites e peças de satélite para uso militar, está a ter dificuldade em adquirir equipamento como modems, que fazem uma ligação entre o satélite e computadores em terra, bem como peças maiores, como amplificadores, que ajudam a reforçar a ligação por satélite.

O GovSat costumava conseguir que os modems fossem entregues em duas a quatro semanas, mas agora demora entre seis semanas e três meses. O tempo de entrega de peças maiores, tais como amplificadores, costumava ser de quatro meses. Agora é de cerca de sete meses. E o Luxspace, que constrói satélites e peças de satélites, disse que 80% dos componentes eléctricos de que necessita agora levam cerca de 45 semanas a ser entregues, ou por vezes até mais.

A empresa costumava conseguir obter peças, tais como diferentes tipos de chips elétricos, em duas ou três semanas, disse o CEO Edgar Milic. O produtor de Nanosatélites GomSpace também está a sentir os efeitos dos atrasos na entrega e da escassez de chips elétricos, e não conseguiu fazer crescer a empresa tanto como tinha planeado, durante o período de pico da covid-19.

"Tivemos algum stock e conseguimos fornecer [os nossos produtos] mas não na medida que queríamos, e esperamos que esta situação se mantenha", disse o CEO Niels Buus numa entrevista.

Atrasos nos prazos?

Para ainda cumprirem os seus prazos, as empresas espaciais começaram a procurar peças em outros locais. A Redwire Space Europe, que fabrica armas robóticas para naves espaciais, está à procura de outros fornecedores.

"Estamos a fazer muito mais esforços para trabalhar com fornecedores que possam gerir isto e encontrar alternativas", disse Jaroslaw Jaworski, diretor-geral da empresa. A Redwire está a ter dificuldade em obter peças incluindo díodos, um tipo de interruptor elétrico, e transístores, chips usados para mudar os sinais elétricos.

Os braços robóticos do arranque serão utilizados num foguete Space X no início de 2022, quando a empresa de Elon Musk enviar um foguete para uma órbita terrestre baixa, como parte de uma missão com a empresa americana Momentus. Mas as peças de que a empresa necessita não estarão disponíveis durante cerca de dois anos. "Não podemos esperar tanto, por isso precisamos de fazer um esforço e redesenhar o que temos, e encontrar outro fornecedor, o qual, claro, [gasta] os nossos recursos", disse Jaworski.

Felizmente, Jaworski e a sua equipa conseguiram encontrar o que precisavam numa conferência tecnológica em Bremen, Alemanha, no início de novembro. A Redwire não é a única empresa que tem vindo a gerir os atrasos.

GovSat está a utilizar peças sobressalentes que tem até à chegada das outras peças elétricas de que necessita, enquanto a Luxspace está a gerir o problema, sendo assertiva na aquisição de materiais e encomendando-os logo que estes estejam disponíveis. Finch afirmou que alguns 'fornecedores de boutique' estão a vender as peças electrónicas por mais do dobro ou mesmo 10 vezes o preço, embora outros ainda não tenham comunicado ter encontrado qualquer aumento de preço. Mas os verdadeiros problemas podem surgir se as empresas tiverem grandes encomendas inesperadas.

"Conseguimos porque temos peças sobressalentes para superar o atraso", disse Espanion. "[Mas] se quisermos expandir [a produção], temos de estar bem conscientes do problema".





Artigo original publicado na edição inglesa do Luxemburger Wort



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.