Erasmus para empresários. UE procura candidatos para passar três anos no estrangeiro

Nem a pandemia trava os projetos de intercâmbio da Comissão Europeia. A UE procura empresas para passar três anos no Canadá, Israel, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e Estados Unidos.

A Comissão Europeia está a apontar baterias ao estrangeiro à procura de jovens empresários dispostos a passar três anos no Canadá, Israel, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e Estados Unidos.

O objetivo é estimular o programa "Erasmus para Jovens Empreendedores" fora da União. Assim, até 23 de setembro todas as empresas interessadas devem candidatar-se a fim de garantir uma das três vagas disponíveis.

As três organizações selecionadas pela Comissão Europeia serão então responsáveis por recrutar empresários anfitriões nos países em questão e depois pô-los em contacto com os futuros empresários que irão participar no programa. Ficarão nos países durante um período de três anos, entre 2021 e 2024.

Os formulários estão disponíveis na página oficial da Comissão Europeia.

