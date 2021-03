O ensino é o setor de atividade mais bem pago no Luxemburgo, ao passo que o ramo da hotelaria e restauração aparece no outro extremo da lista.

‘Ensino’ é o setor mais bem pago no Luxemburgo. ‘Hotelaria e restauração’ o pior

Diana ALVES O ensino é o setor de atividade mais bem pago no Luxemburgo, ao passo que o ramo da hotelaria e restauração aparece no outro extremo da lista. Esta é uma das conclusões que se podem tirar dos dados divulgados hoje pelo Eurostat sobre os setores onde melhor se ganha na União Europeia (UE), com base na média dos rendimentos mensais brutos dos trabalhadores em cada Estado-membro.

Os dados, referentes a 2018, mostram então que o ensino é o setor mais bem pago no Grão-Ducado. Algo que contrasta com a realidade de boa parte dos países do bloco. Segundo o gabinete europeu de estatística, a indústria das tecnologias de informação e comunicação é o segmento de atividade mais bem pago em 12 dos 27 Estados-membros da UE e o segundo em quatro.

Olhando para o lado oposto da tabela, surge o ramo da hotelaria e restauração, identificado como o setor mais mal pago em quase todos os países do espaço comunitário, incluindo o Luxemburgo.

Pandemia abala a "qualidade de vida" no trabalho Desde 2014 que a insatisfação dos trabalhadores não era tão expressiva.

Quanto à construção, o setor aparece a meio da tabela na maior parte dos Estados-membros. É na Polónia que o setor da construção surge em destaque sendo o setor mais bem pago. Já em Malta, a construção é o ramo mais mal pago.

Ainda sobre o ensino, dados da rede europeia Eurydice, divulgados a 5 de outubro último, à margem do Dia Mundial do Professor, indicam o Luxemburgo é o país do bloco onde os professores mais ganham. Um professor em início de carreira numa escola pública encaixa 67.391 euros brutos por ano no Grão-Ducado.

