Enovos. Risco de escassez de energia ainda existe

Susy MARTINS

“O risco de que haja penúria de gás no mercado ainda subsiste”, disse Claude Simon, responsável pela venda de gás e eletricidade na Enovos, à rádio estatal 100,7. Segundo o dirigente, em caso de um inverno frio e longo, as reservas atuais poderão não chegar, embora o stock esteja bem cheio.

Claude Simon lança o apelo a população e empresas para que continuem a poupar energia durante o inverno.

Embora o governo tenha limitado o aumento do preço do gás a 15% do valor atual e garantido que o preço da eletricidade não vai subir, as pessoas têm de continuar a poupar, frisa Claude Simon, face às incertezas da guerra na Ucrânia e da relação com a Rússia.

Os preços da energia estão a flutuar fortemente, e em níveis elevados, mas a maior empresa de energia do Luxemburgo diz que no momento ainda não existe a perceção de que os clientes não conseguem pagar as faturas.

