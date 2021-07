Foi em Tuntange que foram instaladas as primeiras instalações fotovoltaicas da cooperativa.

Inaugurada cooperativa energética em Tuntange



A cooperativa regional de energia LEADER Lëtzebuerg West foi inaugurada em Tuntange, esta sexta-feira, na presença de Romain Schneider, ministro da Agricultura, Viticultura e Desenvolvimento Rural, e Claude Turmes, ministro da Energia e ministro do Planeamento Regional.

A primeira pedra da cooperativa havia sido lançada a 1 de outubro de 2019 com a assinatura dos seus estatutos. O projeto é dirigido "a pessoas que querem participar ativamente na transição energética na região, a todos os que se interessem numa oportunidade de investimento amigo do ambiente e a quem está interessados numa oportunidade de investimento amigo do ambiente e a quem prefere estar ativo numa comunidade com outras partes interessadas, em vez de estarem sozinhos", lê-se em comunicado do governo.

Atualmente, a cooperativa tem 114 associados que compraram 4.180 acções a 100 euros. No futuro, estão previstas novas instalações, bem como a análise de outras áreas de energia sustentável, tais como a biomassa e as turbinas eólicas.

O projeto LEADER, que lançou esta iniciativa, durou quatro anos e foi apoiado com um orçamento de 42.000 euros, dos quais 71% provêm da União Europeia e do ministério da Agricultura, Viticultura e Desenvolvimento Rural e 29% da região LEADER de Lëtzebuerg. Segundo comunicado do governo, as despesas cobriram análises de edifícios, relatórios de peritos e custos de comunicação.

O conselho de administração é composto por representantes das comunidades parceiras da LEADER Lëtzebuerg West. A ideia desta cooperativa regional nasceu originalmente em 2017, no âmbito dos grupos de trabalho do projeto LEADER "KlimBera", que reuniu os conselheiros energéticos das sete comunidades envolvidas (Garnich, Habscht, Helperknapp, Koerich, Mamer, Mersch e Steinfort).

Para Romain Schneider, este projeto reflete perfeitamente os princípios fundamentais da Iniciativa LEADER, uma vez que a abordagem participativa e o carácter inovador são os elementos-chave desta cooperativa regional recém-criada.

"O aspeto regional desta cooperativa encoraja cidadãos, municípios e empresas a unir esforços, promovendo simultaneamente o desenvolvimento rural sustentável e o reforço da coesão social". Claude Turmes acrescenta que "as cooperativas energéticas são uma grande oportunidade para participar na transição energética".

A produção de eletricidade é um processo democrático, são os membros da cooperativa que planeiam e realizam eles próprios os seus projetos, e é por isso que esta forma de produção de eletricidade verde beneficia de uma tarifa garantida muito favorável.

No âmbito do projeto LEADER (2017-2021), o EnergiPark em Beckerich (um perito no campo da energia sustentável), analisou 24 edifícios municipais a fim de selecionar, juntamente com as comunas, os telhados dos edifícios que melhor se adaptam aos critérios da cooperativa.

Atualmente, quatro instalações fotovoltaicas estão ligadas à rede eléctrica: edifício dos bombeiros e edifício de serviços técnicos em Tuntange (Helperknapp), o salão da aldeia em Moesdorf (Mersch) e a Oficina de serviço técnico em Koerich.

Existem ainda cinco instalações em curso, na escola em Brouch (Helperknapp), no Centro Juvenil Hagen (Steinfort), no serviço técnico em Mersch e no Instituto Social Mersch Mierscher Kulturhaus (Mersch).

O website www.ecoop-west.lu fornece toda a informação necessária sobre o funcionamento da cooperativa e os critérios de adesão.

