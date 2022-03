A indexação dos salários, a redução de 7,5 cêntimos nos combustíveis e o congelamento das rendas são algumas das propostas.

Inflação

Energia. Governo propõe pacote de medidas para ‘aliviar as famílias’

Maria MONTEIRO A indexação dos salários, a redução de 7,5 cêntimos no gasóleo e na gasolina, o congelamento do valor das rendas e o ajuste de subsídio ao pagamento das rendas são algumas propostas que serão sujeitas a aprovação em nova reunião de parceiros, na próxima semana.

À terceira ronda de negociações, houve acordo entre o Governo, os sindicatos e os empresários, que estiveram novamente reunidos no castelo de Senningen, esta quarta-feira. O primeiro-ministro luxemburguês divulgou uma série de medidas para mitigar os efeitos da inflação e do aumento dos preços da energia e 'aliviar as famílias', mas estas terão de ser submetidas para aprovação formal numa nova reunião da ‘tripartida’, na próxima quinta-feira, 31 de março.

“Se for alcançado um acordo, farei um anúncio à tarde na Câmara dos Deputados”, disse, citado pela RTL. Xavier Bettel reiterou, desde logo, que “a indexação dos salários não será posta em causa” pelas circunstâncias. A primeira parcela será acionada em abril, como estava previsto.

“[Atribuir a segunda tranche] sairia muito caro às empresas”, acrescentou, pondo a hipótese do seu "adiamento" para o próximo ano. Nesse caso, o Governo irá "compensar" as famílias com baixos rendimentos, adaptando o crédito fiscal às suas necessidades.

Assim, o Governo propõe implementar uma redução de 7,5 cêntimos por litro no gasóleo e na gasolina — medida que poderia ser aplicada a partir da próxima semana e vigorar até 31 de julho —, congelar o valor das rendas até ao final do ano e ajustar os subsídios de apoio ao pagamento das rendas.

Adicionalmente, deverá ser criado um mecanismo "específico" de ajuda para as empresas mais afetadas pelo aumento dos preços da energia, tendo em conta as suas necessidades "em termos de transição energética".

Xavier Bettel já havia dito à RTL que as empresas luxemburguesas atravessam uma “situação sombria” no seguimento da subida vertiginosa dos preços da energia e das dificuldades de abastecimento devido à guerra na Ucrânia.





* Notícia alterada às 21:08 com a data da próxima reunião da ‘tripartida’.

