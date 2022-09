Garantia é dada no contexto atual. Mas situação nos próximos meses é imprevisível.

Energia. ArcelorMittal não prevê encerrar produção no Luxemburgo

Susy MARTINS Garantia é dada no contexto atual. Mas situação nos próximos meses é imprevisível.

A empresa luxemburguesa ArcelorMittal, o segundo maior produtor mundial de aço, não tenciona encerrar a produção no Grão-Ducado, nem recorrer ao desemprego parcial devido ao aumento dos preços da energia.

A garantia foi dada pelo diretor-geral da siderúrgica, Roland Bastian, à RTL. O responsável acrescenta, no entanto, que não é possível prever a situação em novembro ou dezembro. Mas, para já, esta é a posição do grupo já que, até à data, as encomendas continuam em alta.

Ministro da Energia. "Gás não chega caso a Rússia feche as torneiras" O ministro da Energia apresentou esta manhã o plano do Luxemburgo para poupar 15% no gás. E pediu um esforço coletivo do Governo, autarquias, empresas e cidadãos.

Roland Bastian salienta ainda que caso seja preciso haver cortes radicais na rede energética, a ArcelorMittal deverá concertar-se com as outras indústrias, a gestora de rede energética Creos e a federação de indústria (Fedil) para decidir se e em que moldes a produção terá de ser diminuída.

O diretor-geral da empresa refere ainda que está a ser elaborado um "plano de limitação de carga", onde é estipulado o que tem de ser encerrado primeiro, caso haja problemas de abastecimento de energia. Mas para já não são conhecidos mais detalhes.



